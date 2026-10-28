Total War: Shogun 2, Creative Assembly si assume la responsabilità

Il ritiro di Total War: Shogun 2 Complete Edition dagli store, arrivato a pochi giorni dal lancio, ha lasciato strascichi che la community della serie strategica non sembra intenzionata a dimenticare. A prendere la parola è stato Roger Collum, vicepresidente della divisione Total War di Creative Assembly. Collum ha ammesso i problemi del progetto ma ha precisato che lo sviluppo era stato affidato a uno studio esterno. Le sue dichiarazioni, comparse sul subreddit ufficiale della saga, hanno diviso i giocatori. Molti ritengono che la responsabilità ricada comunque su chi ha messo il proprio marchio sul prodotto.

Le parole di Roger Collum e il nodo delle responsabilità

“Questo gioco non è stato un gioco sviluppato da Creative Assembly”, ha scritto Collum. Il dirigente ha spiegato che il remaster non è passato attraverso gli stessi controlli interni e le stesse procedure di verifica della qualità riservate alle produzioni realizzate in casa. Ha anche riconosciuto che il team ha seguito con poca attenzione il lavoro del partner, perché le risorse dello studio erano concentrate sui grandi progetti in arrivo come Total War: Warhammer 40.000.

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Questa distinzione, ha ammesso lo stesso Collum, non basta a scaricare il problema altrove. “Indipendentemente dagli accordi di sviluppo, Total War è il nostro franchise e il nostro nome è sulla copertina”, ha dichiarato. Secondo il vicepresidente, Shogun 2 Complete Edition non ha raggiunto gli standard qualitativi che l’azienda si aspetta dai propri titoli. “Dobbiamo assumerci la responsabilità di questo risultato e dobbiamo porvi rimedio”, ha concluso.

I dubbi sull’intelligenza artificiale e il ruolo di Mataboo

Sul gioco pesavano anche i sospetti legati all’impiego dell’intelligenza artificiale generativa. Insieme ai numerosi difetti tecnici, sono stati proprio questi sospetti a provocare le stroncature su Steam. Collum ha descritto Creative Assembly come uno studio che punta sulla competenza dei propri sviluppatori. L’azienda, ha spiegato, usa strumenti di IA per analisi, debugging e prototipazione rapida ma non per creare le risorse artistiche dei giochi. Le stesse regole vengono richieste ai partner esterni. “La situazione relativa a Shogun 2: Complete Edition è oggetto di indagine”, ha aggiunto senza entrare nei dettagli.

Il nome dello studio coinvolto non è stato fatto direttamente. La pagina Steam del titolo riporta però anche Mataboo, società con sede a Varsavia che offre servizi di sviluppo, conversione, ottimizzazione, controllo qualità e manutenzione per PC e console. Non è stato chiarito pubblicamente quale sia stato il suo contributo preciso al progetto. Non si sa nemmeno quali aspetti siano finiti sotto verifica.

La community non si fida e il futuro del gioco è ancora incerto

Le spiegazioni non hanno convinto tutti i fan. Alcuni fanno notare che i problemi della Complete Edition erano troppo evidenti per sfuggire anche a controlli superficiali. Altri ricordano che lo studio aveva promosso il gioco prima dell’uscita, anche con una diretta in cui alcuni dipendenti ne avevano parlato in termini positivi.

Collum ha chiesto alla community di evitare attacchi personali verso i singoli sviluppatori e di mantenere un confronto costruttivo. “Avete tutto il diritto di essere arrabbiati e di criticarci”, ha detto, invitando a indirizzare le critiche direttamente a lui. Ha poi promesso più trasparenza e un impegno concreto per riconquistare la fiducia dei giocatori. Sul fronte pratico c’è poco altro da fare nell’immediato, visto che il prezzo è stato interamente rimborsato e la versione contestata è stata rimossa.

Nel frattempo un piccolo gruppo di sviluppatori senior di Creative Assembly sta lavorando insieme a Sega e allo studio esterno per valutare i prossimi passi. Non sono stati comunicati tempi precisi per il ritorno del gioco sul mercato né dettagli sugli eventuali interventi correttivi.

Fonte: TecnoAndroid