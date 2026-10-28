Nintendo Switch 2, falla nel firmware: giochi pirata già in giro

Gli hacker hanno iniziato a diffondere giochi per Nintendo Switch 2 e la lunga contesa tra la casa di Kyoto e la pirateria entra così in una fase del tutto nuova. Al centro della vicenda c’è una falla individuata nel firmware della console ibrida, un punto debole che rischia di aprire la strada a chi cerca di aggirare le protezioni della macchina. Era in fondo solo questione di tempo, perché da quando la nuova piattaforma è arrivata sul mercato l’attenzione di chi lavora per forzarne i sistemi non si è mai davvero spenta.

A rendere il quadro ancora più delicato c’è un precedente recente. Prima che emergessero queste vulnerabilità era già stato annunciato il primo jailbreak di Switch 2 realizzato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, un passaggio che aveva fatto capire quanto il terreno si stesse muovendo in fretta. Da quel momento la sensazione era che la console di Nintendo non sarebbe rimasta a lungo al riparo, e i fatti delle ultime ore sembrano andare proprio in quella direzione.

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Perché una falla nel firmware preoccupa così tanto

Per capire la portata della questione conviene fare un passo indietro e chiarire di cosa si parla. Il firmware è il software di base che governa il funzionamento di un dispositivo, quello strato invisibile che decide cosa può essere eseguito e cosa no. Quando al suo interno si apre una crepa, chi ha le competenze giuste può sfruttarla per far girare codice non autorizzato, aggirando i controlli pensati dal produttore. Ed è esattamente questo lo scenario che oggi riguarda Switch 2.

Il termine jailbreak, che spesso torna in queste storie, indica proprio lo sblocco di un sistema chiuso. In pratica si tratta di liberare la console dai vincoli imposti in origine, permettendo di installare contenuti che normalmente non sarebbero ammessi. Non sempre lo scopo è illecito, eppure è inevitabile che una porta del genere attiri anche chi punta a copiare e distribuire titoli senza pagarli. Le vulnerabilità scoperte nella console ibrida vanno lette in questa chiave, come un possibile varco che gli hacker potrebbero allargare passo dopo passo.

La nuova fase dello scontro con la pirateria

La novità più concreta riguarda la circolazione dei giochi. Gli hacker hanno cominciato a far girare titoli pensati per Nintendo Switch 2, segnale che la partita non si gioca più soltanto sul piano teorico. Finché una falla resta confinata agli addetti ai lavori il rischio rimane contenuto, ma quando i contenuti iniziano a diffondersi il problema cambia natura e diventa tangibile.

Per la casa di Kyoto la sfida non è certo inedita, visto che la battaglia contro la copia illegale accompagna da sempre la storia delle sue piattaforme. Questa volta però il contesto appare diverso, anche perché l’ingresso dell’intelligenza artificiale tra gli strumenti usati per forzare i sistemi rende tutto più rapido e meno prevedibile. Il primo jailbreak ottenuto con l’IA ha dimostrato che certe barriere possono cadere in tempi più brevi del previsto. Il risultato è che la guerra tra Nintendo e la pirateria si è spostata su un livello più avanzato. Da un lato c’è una console che il produttore vuole proteggere a ogni costo, dall’altro ci sono le falle emerse nel firmware di Switch 2, che minacciano concretamente di spianare la strada agli hacker.

Fonte: TecnoAndroid