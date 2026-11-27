Sarà Gordon Ramsay il nuovo volto di Top Gear. L’annuncio è arrivato direttamente da BBC Studios, che ha scelto lo chef stellato come conduttore principale dello storico programma dedicato ai motori. Una mossa che a prima vista spiazza parecchio, visto che Ramsay è diventato famoso grazie ai suoi show di cucina e non certo tra cambi di marcia e curve in pista. Eppure toccherà proprio a lui guidare una squadra di presentatori completamente rinnovata nel corso della stagione 2028, con il compito non semplice di dare un nuovo volto a uno dei marchi più riconoscibili della televisione.

Il ritorno arriva dopo la lunga pausa iniziata a fine 2023, quando la trasmissione venne sospesa in seguito al grave incidente che aveva coinvolto l’ex conduttore Andrew Flintoff. Da quel momento il format lanciato dal celebre trio formato da Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May è rimasto fermo ai box. Adesso la strada sembra tracciata ed è decisamente inattesa.

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Ramsay comunque non arriva del tutto a digiuno di motori. Lo chef ha raccontato di essere un appassionato di auto fin da quando era giovane e ha spiegato di voler portare “nuova energia e ambizione” allo show, con l’obiettivo dichiarato di parlare a una nuova generazione di spettatori. Parole che lasciano intendere un approccio pensato anche per chi non ha seguito le vecchie stagioni. Le riprese dei nuovi episodi del celebre programma automobilistico partiranno il prossimo anno.

Chi affiancherà Gordon Ramsay alla guida di Top Gear

Sul fronte del calendario BBC Studios ha comunicato che Top Gear tornerà ad agosto 2027. Molto meno definito invece il quadro che riguarda gli altri presentatori destinati a salire a bordo insieme a Ramsay. Da tempo circola con una certa insistenza il nome del comico inglese Jimmy Carr, indicato tra i possibili compagni di viaggio dello chef, anche se per ora mancano conferme ufficiali sulla sua presenza nel cast.

All’appello manca poi ancora un terzo uomo. Proprio questo dettaglio fa pensare che il nuovo corso possa recuperare il format classico con tre presentatori, lo schema che molti spettatori associano ancora oggi al trio storico della trasmissione. Una formula ben nota al pubblico che, almeno sulla carta, potrebbe aiutare lo show a ritrovare un equilibrio dopo anni di cambi e assestamenti.

Che fine ha fatto il vecchio Top Gear

Sembra quasi incredibile ma è trascorso ormai quasi un decennio dal licenziamento di Jeremy Clarkson. All’origine dell’allontanamento c’era stato un alterco tra lo storico presentatore e un produttore. Clarkson però non se ne andò da solo, perché a seguirlo furono i colleghi James May e Richard Hammond. Il terzetto trovò una nuova casa su Amazon, dove diede vita al programma The Grand Tour, portando con sé buona parte dello spirito che aveva caratterizzato la loro esperienza precedente.

Il loro posto alla BBC venne preso da Chris Evans e da Matt LeBlanc, la star di Friends, affiancati nel corso degli episodi da diversi altri volti. Tra questi figurano Chris Harris, Eddie Jordan, Sabine Schmitz e Rory Reid, che si sono alternati in varie fasi della trasmissione. L’ultima stagione andata in onda prima dello stop ha invece visto al timone Harris insieme a Flintoff e Paddy McGuinness.

Fonte: TecnoAndroid