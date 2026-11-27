Registrare una riunione e ritrovarsi poco dopo con un riassunto già pronto ora è possibile anche dentro Documents, l’app di Readdle per iPhone e iPad. Con l’aggiornamento arrivato nel corso di questa settimana debutta infatti Voice Notes, una funzione basata sull’intelligenza artificiale che permette di registrare conversazioni e ottenere in automatico trascrizioni, sintesi e appunti utili per i passaggi successivi.

L’abitudine di registrare incontri di lavoro, lezioni o semplicemente i propri pensieri non è certo nuova. A cambiare è stato il modo in cui quel materiale può essere sfruttato. Gli strumenti e i modelli di intelligenza artificiale più recenti hanno reso molto più semplice estrarre le informazioni davvero utili da un file audio senza doverlo riascoltare tutto da capo e senza riempire pagine di appunti che finiscono per distrarre dalla conversazione vera e propria.

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Documents di Readdle: come funziona Voice Notes su iPhone e iPad

Secondo quanto spiegato dall’azienda, la nuova funzione consente di registrare l’audio e di trasformarlo in un riassunto, in una serie di follow up e in una trascrizione completa. Avviare una sessione è piuttosto immediato. Basta toccare il pulsante “+” all’interno dell’app e scegliere Voice Notes. In alternativa la registrazione può partire direttamente dal tasto Azione di iPhone, una scorciatoia comoda per chi vuole fissare un’idea al volo senza perdere tempo tra i menu.

Una volta terminata la registrazione, Documents è in grado di generare tre contenuti distinti. C’è anzitutto un riassunto con i punti principali di quanto è stato detto. Poi arrivano i follow up, che mettono in evidenza le attività da svolgere, le domande da riprendere in un secondo momento o le idee che meritano un approfondimento. Infine c’è la trascrizione integrale, pensata per tornare alla conversazione originale ogni volta che serve.

I tre elementi sono organizzati in altrettante schede che si possono scorrere liberamente. Da ciascuna sezione di Voice Notes è possibile anche riascoltare l’audio originale oppure copiare e condividere le informazioni con altre persone.

Più lingue nella stessa conversazione e gestione dei file

Un dettaglio interessante riguarda il supporto multilingua. Readdle assicura che lo strumento riconosce più idiomi all’interno della stessa conversazione. La trascrizione mantiene ciascuna lingua esattamente come è stata parlata, mentre sintesi e follow up vengono prodotti nella lingua usata più spesso durante la registrazione.

Ogni nota vocale viene salvata in Documents come un unico file che racchiude registrazione originale, trascrizione, riassunto e follow up. Questi file possono essere sistemati in cartelle, condivisi e sincronizzati con il proprio servizio di archiviazione in cloud. Il testo trascritto, se necessario, si può anche esportare a parte come file .txt.

Privacy e disponibilità con Documents Plus

Sul fronte della privacy ci sono alcune precisazioni da tenere presenti. Se l’utente assegna un pollice verso a un contenuto generato dall’intelligenza artificiale, Readdle potrebbe conservare trascrizione e riassunto di quella nota fino a sei mesi oppure fino a quando l’utente non si oppone al trattamento, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima.

L’azienda chiarisce inoltre che i dati degli utenti non vengono impiegati per addestrare modelli di intelligenza artificiale. I fornitori terzi di servizi AI possono però trattenere gli input fino a 30 giorni per monitorare eventuali abusi o usi impropri, oppure per un periodo più lungo se la legge lo richiede.

Voice Notes è inclusa senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Documents Plus e non prevede alcun limite ai minuti di registrazione. Chi si abbona per la prima volta può provare il servizio gratuitamente per sette giorni.

Fonte: TecnoAndroid