Da quando GTA 6 è finalmente nelle mani dei giocatori, una parte della community non ha nascosto qualche perplessità. Il nuovo capitolo della saga, secondo diversi utenti, somiglierebbe più a un simulatore di coppia che al Grand Theft Auto conosciuto e amato da anni. Sulla questione si è espresso anche un ex dirigente di Rockstar Games, che sta giocando il titolo e si dichiara molto soddisfatto del risultato. Il suo giudizio però ha una sfumatura interessante. Le lamentele avrebbero un fondo di verità ma riguarderebbero soprattutto le prime ore, perché la vera magia del gioco arriva solo più avanti.

A parlare è Obbe Vermeij, un nome che chi segue la serie da tempo conosce bene. Ha lavorato nello studio dal 1995 al 2009 con il ruolo di direttore tecnico su diversi episodi storici come GTA 3, Vice City, San Andreas e GTA 4. Con lo sviluppo del nuovo gioco non ha avuto nulla a che fare, quindi lo sta scoprendo esattamente come qualsiasi altro appassionato, senza informazioni di prima mano e con lo stesso punto di vista di chi ha appena acceso la console.

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Il Capitolo 1 e le critiche dei giocatori

Per Vermeij il gioco è bello, anzi molto bello, ma con un “ma” ben preciso che ha voluto mettere nero su bianco su X. Il punto critico è il Capitolo 1, che copre all’incirca le prime otto ore di avventura. In questa fase la libertà di scelta concessa al giocatore è piuttosto limitata. Ci sono tanti tutorial, parecchi filmati d’intermezzo e una serie di missioni obbligatorie abbastanza basilari che accompagnano l’utente passo dopo passo.

L’ex direttore tecnico non gira intorno al problema e riconosce che le osservazioni circolate in rete sono fondate. Il realismo tende a prevalere sul gameplay, la sensazione di trovarsi davanti a un simulatore di fidanzata c’è davvero e in quelle prime ore l’esperienza non dà l’impressione di un sandbox. Proprio le caratteristiche che i fan si aspettano da un Grand Theft Auto sembrano quindi restare in disparte nella parte iniziale.

Dal Capitolo 2 cambia tutto

Le cose però prendono un’altra piega proseguendo con la storia. Senza svelare nulla della trama, Vermeij spiega che con il Capitolo 2 il gioco concede finalmente un po’ di respiro e propone un ventaglio di missioni tra cui scegliere. È lì che secondo lui emerge quella che definisce “la magia di GTA”, cioè la componente che ha reso celebre la serie e che nelle prime ore appariva soffocata da tutorial e sequenze guidate. L’ex dirigente ha raccontato di essere arrivato al Capitolo 3 e di aver completato circa il 46% della storia. Il divertimento, a suo dire, è enorme e non sono mancati gli elogi per la qualità della produzione, che ha descritto come incredibile. Un parere che pesa, visto che arriva da chi ha contribuito a costruire alcuni degli episodi più importanti del franchise.

La quotidianità di Jason e Lucia

Tra gli aspetti più discussi del nuovo GTA 6 ci sono anche alcune attività in apparenza banali come fare la spesa o comprare dei fiori per Lucia. Una parte dei giocatori avrebbe preferito impiegare quel tempo in qualche scazzottata o nei crimini per le strade di Vice City. La scelta di Rockstar però va in una direzione precisa e punta tutto sull’immedesimazione nei panni di Jason e Lucia. Non si tratta semplicemente di un mazzo di fiori ma di costruire un legame con i due protagonisti, mostrando anche quei piccoli momenti di vita quotidiana che vanno oltre la criminalità. Certe situazioni possono sembrare eccessive o poco comprensibili a chi cerca un’esperienza più vicina al GTA classico. L’intento dello studio appare comunque chiaro, ovvero raccontare anche il lato più umano della coppia nonostante le loro esistenze siano decisamente lontane da quelle di chi impugna il controller.

Fonte: TecnoAndroid