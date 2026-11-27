Wispr Flow, l’app di dettatura basata sull’intelligenza artificiale, sta distribuendo un nuovo modello di trascrizione vocale chiamato Canto 2. Arriva su Mac, iPhone e altre piattaforme con un obiettivo preciso: ridurre gli errori quando la voce diventa testo e riconoscere meglio nomi propri e termini tecnici, che da sempre mettono in difficoltà questo genere di strumenti.

I numeri forniti dall’azienda sono piuttosto netti. Rispetto al predecessore Canto 1, il nuovo modello taglia gli errori di trascrizione del 36% su 14 lingue e di oltre il 15% in inglese. Il tasso di errore medio scende quindi dal 9,9% al 6,3% considerando tutte le lingue supportate e dal 3,2% al 2,7% per l’inglese. Questi valori arrivano dai benchmark interni di Wispr.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Wispr Flow lancia Canto 2: il nodo dei nomi difficili e del contesto

Insegnare a un sistema di dettatura a riconoscere parole specifiche ha un costo che l’azienda non nasconde. Più il modello si appoggia al contesto del singolo utente, più aumenta la probabilità che inserisca quelle parole anche quando nessuno le ha pronunciate. Si tratta di un equilibrio delicato, e secondo Wispr Canto 2 lo gestisce meglio della versione precedente perché migliora il riconoscimento dei termini personalizzati senza far crescere in modo significativo le sostituzioni sbagliate.

L’azienda spiega che il nuovo modello recupera correttamente i nomi e i termini difficili quasi 7 volte su 10, senza aumentare gli inserimenti errati. In concreto la quota passa dal 41% di Canto 1 al 69% di Canto 2, e il dato regge anche quando il dizionario personalizzato si allarga. Con 1.000 voci salvate il sistema riconosce comunque il 92% dei termini più semplici. C’è poi un altro aspetto che riguarda la scala del progetto: Canto 2 è 10 volte più grande del suo predecessore, e Wispr lo descrive come il passo più importante finora verso una dettatura pronta da inviare senza dover correggere nemmeno una parola.

Interessante anche il modo in cui è stato addestrato. Invece di basarsi soltanto su registrazioni pulite di testi letti a copione, il team ha lavorato su condizioni d’uso reali, quindi rumore di fondo, microfoni di portatili e telefoni e quelle frasi che si interrompono a metà per poi ripartire da capo, cosa che nel parlato quotidiano succede di continuo.

Il confronto con gli altri modelli e la disponibilità

Wispr ha messo alla prova Canto 2 anche sul benchmark multilingue pubblico di Hugging Face. I risultati ottenuti lo avrebbero collocato al terzo posto nella classifica generale aggiornata al 9 novembre 2026. Va precisato però che la valutazione è stata condotta dalla stessa azienda e che, alla data del 25 novembre, il modello non risultava ancora inserito ufficialmente nella graduatoria. Sempre su quel banco di prova, Wispr rivendica per Canto 2 il tasso di errore più basso in hindi tra tutti i modelli multilingue presenti.

Nei test interni, invece, l’azienda sostiene che il nuovo modello abbia ottenuto il tasso di errore medio più basso tra i concorrenti esaminati su tutte e 14 le lingue considerate.

Per quanto riguarda la diffusione, Canto 2 è già disponibile per gli utenti di Wispr Flow su Mac, Windows, iOS e Android nel continente americano, mentre il rilascio nelle altre regioni è attualmente in corso.

Fonte: TecnoAndroid