Si chiama BYD Tai 9 ed è il nuovo SUV che, una volta parcheggiato, fa sparire il volante dentro la plancia. Lo ha messo in vendita in Cina Fang Cheng Bao, il marchio di fascia alta del gruppo dedicato alle sport utility. Si tratta di un grosso ibrido plug in che nella versione più costosa porta con sé questa soluzione davvero insolita. Finora volanti retrattili di questo tipo erano apparsi soprattutto sui prototipi da salone, quasi sempre per immaginare gli abitacoli delle future auto a guida autonoma. Secondo BYD, invece, il Tai 9 è la prima vettura di serie a offrirne uno ai clienti.

Come funziona il volante che scompare nella plancia

Alla base c’è lo steer by wire, una tecnologia che elimina il collegamento meccanico tra volante e ruote anteriori. Al posto del classico piantone ci sono segnali elettronici che trasmettono all’impianto di sterzo i movimenti del guidatore. Questo lascia ai progettisti molta più libertà nel disegnare l’abitacolo, perché il volante non deve più essere fissato a un albero meccanico. Mercedes ha scelto la stessa strada sulla nuova EQS, anche se in quel caso per montare un volante a cloche.

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Sul Tai 9 il volante retrattile ruota di circa 180 gradi su una cerniera nascosta e poi si infila in un vano ricavato nella plancia. L’operazione richiede una decina di secondi. A quel punto una copertura chiude lo spazio e dalla plancia si può estrarre anche un piccolo tavolino, così la zona davanti al guidatore diventa libera e sfruttabile. Stando ai dati dell’azienda, con il volante ritirato diventa utilizzabile circa l’80% dello spazio del posto di guida, mentre il meccanismo è stato progettato per reggere fino a 80.000 cicli di apertura e chiusura. A muoverlo è un motore elettrico nato all’interno del programma BYD dedicato ai robot umanoidi.

Va precisato che il volante si ritira soltanto a SUV fermo e non ha nulla a che vedere con la guida senza mani o con la guida autonoma. Proprio per questo anche il sedile del guidatore può reclinarsi fino a 165 gradi, e tra le dotazioni compaiono rivestimenti in pelle Nappa e uno schermo pieghevole per l’intrattenimento dei passeggeri della seconda fila. È un approccio sempre più diffuso tra i costruttori cinesi, che puntano molto su comfort e comodità a bordo e trattano i grandi SUV quasi come piccoli spazi abitabili, oltre che come mezzi per spostarsi.

La tempistica non è casuale. Dal 1° luglio 2026 in Cina è in vigore una versione aggiornata della normativa nazionale sui sistemi di sterzo, che non impone più un legame meccanico tra volante e ruote purché i sistemi steer by wire rispettino precisi requisiti di ridondanza e di sicurezza in caso di guasto.

Motore, batteria e prezzi del Fang Cheng Bao Tai 9

Credits: TecnoAndroid

Volante a parte, il Tai 9 è un SUV a sei posti distribuiti su tre file in configurazione 2+2+2 ed è il primo modello costruito sulla nuova piattaforma ibrida DMS di BYD. Misura 5.270 mm in lunghezza con un passo di 3.130 mm. Sotto il cofano lavora un turbo benzina da 1,5 litri affiancato da due motori elettrici, uno sull’asse anteriore e uno su quello posteriore, per una potenza complessiva di 400 kW, circa 536 CV. Lo scatto da 0 a 100 km/h si chiude in circa 4,8 secondi.

La batteria è una Blade di seconda generazione da 66,48 kWh che, sempre secondo la casa cinese, assicura fino a 310 km in modalità solo elettrica nel ciclo WLTC. Supporta inoltre la ricarica rapida Flash Charging del marchio, con cui si passa dal 10% al 97% in circa nove minuti. Completano il quadro le ruote posteriori sterzanti, i sensori LiDAR e il sistema di assistenza alla guida God’s Eye B.

In Cina il SUV è proposto in tre allestimenti. La versione base costa 279.900 yuan, circa 36.000 euro, quella intermedia 299.900 yuan, circa 38.500 euro, mentre la Foldable Smart Cabin arriva a 329.900 yuan, circa 42.500 euro. Il volante a scomparsa è riservato solo a quest’ultima e per ora BYD non ha annunciato piani per portare il Tai 9 fuori dal mercato cinese. Il fratello minore Tai 7 è invece già venduto all’estero con il nome di BYD Ti7, lo stesso modello che un tribunale olandese ha appena vietato nell’Unione Europea per la somiglianza con la Land Rover Defender.

Fonte: TecnoAndroid