Tiscali Smart, due super offerte per i clienti Linkem

L’operatore telefonico Tiscali ha deciso di proporre ben due interessanti proposte per i già clienti di Linkem. Per questi ultimi sono state infatti rese disponibili ben due nuove offerte di rete mobile dal costo vantaggioso. Si tratta delle offerte note con il nome di Tiscali Smart X TE 250 5G Top e Smart X TE 240 Top. Queste offerte saranno proposte con un prezzo scontato grazie alla convergenza con la rete fissa.

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Tiscali propone due super offerte mobile con prezzo scontato per i clienti Linkem

Sono da poco state proposte ben due nuove offerte di rilievo di Tiscali con prezzo scontato per i già clienti di Linkem. Come già accennato in apertura, si tratta delle offerte denominate Tiscali Smart X TE 250 5G Top e Smart X TE 240 Top. Queste saranno proposte con un prezzo scontato a partire da 3,99 euro al mese per i primi sei mesi. Dopo di che, il costo passerà a 6,99 euro al mese.

I clienti Linkem che attiveranno queste offerte potranno poi usufruire di un ulteriore sconto di 2 euro sul costo dell’offerta di casa. Come riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, ecco la comunicazione ufficiale inviata ai clienti interessati.

“Gentile Cliente, Grazie alla fusione tra Linkem e Tiscali, puoi iniziare subito a risparmiare sul tuo abbonamento internet.Come? Passa a Tiscali Mobile e ricevi ogni mese uno sconto di 2 euro sul canone del tuo abbonamento internet. L’offerta Tiscali Mobile dedicata ai nostri Clienti include: 240 Giga, minuti illimitati, 100 SMS, SIM e attivazione GRATIS con portabilità del numero. Tutto a soli 3,99 euro al mese per i primi 6 mesi, poi 6,99 euro al mese. Approfitta subito di questa promo esclusiva riservata ai nostri Clienti. Tiscali e Linkem: insieme per offrirti un mondo di vantaggi.”

Con queste super offerte, gli utenti potranno quindi utilizzare ogni mese dei bundle estremamente vantaggiosi. Questi comprendono infatti rispettivamente 250 GB e 240 GB di traffico dati.