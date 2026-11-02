Sindrome del salone di bellezza: il legame tra shampoo e ictus

Esiste un disturbo dal nome quasi curioso, la sindrome del salone di bellezza, che collega un momento di relax come il lavaggio dei capelli dal parrucchiere a un evento tutt’altro che leggero come l’ictus. Si tratta di un rischio raro ma reale, e il motivo va cercato in una parte del corpo a cui difficilmente si pensa mentre qualcuno massaggia la testa con lo shampoo. Il protagonista di questa storia è infatti il collo, una struttura molto più fragile di quanto sembri.

Sindrome da salone di bellezza: cosa succede al collo durante lo shampoo

Il punto di partenza è semplice. Il collo ospita una trama delicata di vasi sanguigni che non amano affatto essere piegati. Sono condotti preziosi, perché portano sangue verso il cervello, e la loro posizione li rende sensibili a movimenti e torsioni che il resto del corpo sopporta senza problemi.

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Al salone il lavaggio avviene di solito con la testa reclinata all’indietro, appoggiata al bordo della vaschetta. È una postura familiare a chiunque abbia frequentato un parrucchiere almeno una volta. Proprio questa piegatura, però, chiama in causa quella rete di vasi che preferirebbe restare in una posizione più naturale. Da qui nasce il legame tra un gesto di routine e il rischio di un ictus, che dà il nome alla sindrome conosciuta a livello internazionale come Beauty Parlour Syndrome.

Vale la pena sottolinearlo con chiarezza. Parliamo di un fenomeno raro, non di una minaccia che incombe su ogni appuntamento dal parrucchiere. La stragrande maggioranza delle persone si alza dalla poltrona con i capelli puliti e nient’altro da segnalare. Raro però non significa inesistente, ed è proprio questa combinazione a rendere la sindrome del salone di bellezza un tema interessante anche per chi di medicina sa poco o nulla.

Un rischio raro che merita attenzione

Il fascino un po’ inquietante di questa vicenda sta nel contrasto. Da una parte c’è un’attività associata al benessere e alla cura di sé. Dall’altra un evento serio come un ictus, che nell’immaginario comune si lega a ben altre circostanze. Eppure il filo che li unisce è piuttosto lineare e passa tutto attraverso la fragilità dei vasi sanguigni del collo, poco inclini a sopportare di essere piegati.

Il messaggio di fondo non riguarda l’opportunità di rinunciare allo shampoo dal parrucchiere. Riguarda piuttosto la consapevolezza di come il corpo reagisca a certe posizioni. Il collo non è soltanto il sostegno della testa ma anche un passaggio obbligato per la circolazione diretta al cervello, e trattarlo con un minimo di riguardo durante il lavaggio dei capelli non costa nulla.

Il nome stesso del fenomeno racconta molto. Chiamarlo sindrome del salone di bellezza significa ancorarlo a un luogo preciso e a un’abitudine diffusa in tutto il mondo, che milioni di persone ripetono senza pensarci due volte. Ed è proprio questa familiarità a renderlo sorprendente, perché nessuno si aspetta che una seduta dal parrucchiere possa avere qualcosa a che fare con la salute del cervello.

Il rischio di ictus legato allo shampoo al salone resta quindi un’eventualità rara ma documentata, legata a una caratteristica anatomica ben precisa. Il collo contiene una rete delicata di vasi sanguigni, e quei vasi non sopportano di essere piegati.

Fonte: TecnoAndroid