One UI 9 con Android 17: i Galaxy che lo stanno già ricevendo

Samsung ha cominciato a distribuire One UI 9, la nuova versione della sua interfaccia costruita su Android 17, e lo sta facendo su una platea di smartphone e tablet Galaxy già piuttosto ampia. Il pacchetto è partito in alcune aree del mondo e, pur in assenza di un calendario ufficiale completo, mettendo insieme notizie e segnalazioni si riesce a ricostruire un elenco dei dispositivi già coinvolti. Un elenco che, man mano che passano i giorni, diventa sempre più corposo.

Il quadro attuale va preso per quello che è, cioè una fotografia in movimento. Samsung non ha diffuso una tabella di marcia dettagliata con tutti i modelli e le relative tempistiche, quindi la lista che emerge è il frutto di informazioni raccolte qua e là. Proprio per questo conviene tenere presente che la disponibilità può variare da un Paese all’altro e che alcuni dispositivi potrebbero vedere il firmware prima in certi mercati e solo in un secondo momento altrove.

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Quali Galaxy stanno ricevendo One UI 9

Come era facile immaginare, la prima famiglia ad aver ricevuto il nuovo software è la serie Galaxy S26, ossia la gamma di punta più recente del produttore coreano. Subito dietro c’è la generazione precedente: su Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra la distribuzione è già entrata in una fase più estesa, per cui le probabilità di trovare l’aggiornamento pronto da scaricare sono decisamente più alte rispetto ad altri modelli.

La situazione cambia per Galaxy S25 FE e Galaxy S25 Edge, che per ora hanno una diffusione ancora contenuta. Stesso discorso per la serie dell’anno prima, con Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra che compaiono tra i telefoni interessati ma con un rilascio limitato. In pratica, chi possiede uno di questi modelli potrebbe dover pazientare ancora un po’ prima di vedere la notifica sul proprio schermo.

Sul fronte dei pieghevoli la lista è già nutrita. Almeno in alcuni mercati risultano coinvolti Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip 7 FE e Galaxy Z TriFold. Accanto a loro figurano anche Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6, quindi l’aggiornamento non si ferma ai dispositivi usciti più di recente ma abbraccia anche la generazione precedente dei modelli con schermo flessibile.

C’è poi la fascia media. Per la serie Galaxy A il primo smartphone a ricevere One UI 9 è stato Galaxy A57, anche se pure in questo caso la disponibilità resta per il momento circoscritta.

Le novità di One UI 9

Sul piano dei contenuti, One UI 9 segue la strada già tracciata dalle ultime versioni dell’interfaccia. Praticamente non c’è nessuna rivoluzione, l’approccio è quello di un’evoluzione graduale che lavora su ciò che già funziona invece di stravolgere l’esperienza d’uso a cui gli utenti Galaxy sono abituati.

Gli interventi di Samsung si concentrano su alcune aree precise. C’è la personalizzazione, da sempre uno dei punti su cui il marchio insiste parecchio, e c’è l’intelligenza artificiale, che continua a ritagliarsi uno spazio sempre più centrale nel software dei dispositivi. A queste si aggiungono la privacy, il multitasking e i servizi proprietari dell’azienda, che vengono ulteriormente affinati.

Il filo conduttore resta lo stesso degli ultimi aggiornamenti. One UI 9 rafforza infatti le fondamenta introdotte con One UI 7 e poi rifinite con One UI 8, portando avanti un percorso di sviluppo che punta alla continuità.

Fonte: TecnoAndroid