Galaxy Watch8 LTE al minimo storico su Amazon: scende a 240,3€

Galaxy Watch8 LTE scende a 240,3€ su Amazon e raggiunge così il suo minimo storico, con un ribasso vicino al 41% rispetto al prezzo di listino di 409€. L’offerta riguarda la versione da 44mm nella colorazione Dark Gray, quella con connettività cellulare, Galaxy AI integrata e processore Exynos W1000 a 3nm. Chi aspettava il momento giusto per mettere al polso uno smartwatch Wear OS di fascia alta senza avvicinarsi ai 300€ trova adesso una cifra mai vista prima per questo modello.

Sottile, leggero e con uno schermo molto luminoso

Samsung ha descritto Galaxy Watch8 come lo smartwatch più sottile e leggero mai realizzato dal marchio coreano, e le specifiche vanno proprio in quella direzione. La cassa misura 43,7 x 46 x 8,6 mm e pesa appena 34 grammi. È in alluminio, abbinata a un cinturino in silicone Dark Gray con sistema di aggancio dinamico che rende la vestibilità più comoda nell’arco della giornata. La leggerezza però non va a scapito della robustezza, visto che il dispositivo vanta la certificazione IP68, la resistenza 5ATM+ e la conformità allo standard militare MIL STD 810H. Urti e condizioni estreme, insomma, non dovrebbero rappresentare un problema.

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Sul fronte visivo c’è un pannello Super AMOLED Sapphire Crystal da 1,47 pollici che arriva a 3000 nit di luminosità. Un salto netto rispetto ai 2000 nit del precedente Watch7, che si traduce in una leggibilità ottima anche sotto il sole diretto. La risoluzione è di 480×480 pixel e non manca l’Always On Display a colori, dettagli che collocano lo schermo in territorio decisamente premium.

Processore, batteria e sensori per la salute

All’interno lavora il chip Exynos W1000 a 5 core, realizzato con processo produttivo a 3 nanometri e affiancato da 2GB di RAM e 32GB di memoria interna. La variante LTE da 44mm ha anche un vantaggio sulla batteria, che sale a 435 mAh contro i 325 mAh della versione solo Bluetooth. Il risultato è un’autonomia più generosa nell’utilizzo quotidiano, anche tenendo attivi GPS, NFC e rete cellulare.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il pacchetto di sensori dedicato al benessere. ECG, bioimpedenza, SpO2, frequenza cardiaca, livello di stress e temperatura cutanea collaborano per restituire un’analisi dettagliata del sonno e un punteggio energetico personalizzato elaborato da Galaxy AI. Accanto a tutto questo arriva il supporto a Google Gemini, vera novità rispetto alla generazione precedente. Con l’assistente integrato l’orologio diventa capace di suggerire consigli di allenamento su misura direttamente dal polso, senza dover tirare fuori lo smartphone.

Il prezzo più basso mai registrato per questa configurazione

Il listino ufficiale fissato a 409€ cala ora a 240,3€, con uno sconto che sfiora il 41%. Si tratta della cifra più bassa mai vista per questa specifica combinazione, cioè Dark Gray, LTE e 44mm con Galaxy AI. Le oscillazioni di prezzo su questo genere di dispositivi capitano spesso, ma un taglio di tale portata è piuttosto raro, soprattutto su un modello con connettività cellulare. Il Galaxy Watch8 LTE viene quindi proposto a circa 169€ in meno rispetto al prezzo pieno, anche se la disponibilità a questa cifra potrebbe non durare a lungo.

Fonte: TecnoAndroid