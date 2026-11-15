Tim Sweeney attacca l’etichetta IA di Steam: adeguarsi o sparire

Tim Sweeney, amministratore delegato di Epic Games, porta avanti da tempo una specie di battaglia a senso unico contro Gabe Newell, cofondatore e numero uno di Valve. L’ultimo terreno di scontro è l’etichetta sull’intelligenza artificiale che Steam impone agli sviluppatori. La regola obbliga chi pubblica sulla piattaforma a segnalare agli utenti la presenza di contenuti generati dall’IA. Secondo Sweeney questa misura è ingiusta verso chi sfrutta questi strumenti per creare giochi di qualità.

Le critiche di Tim Sweeney al negozio digitale di Valve non sono certo una novità. Del resto la cosa ha una sua logica, visto che il dirigente guida l’Epic Games Store, uno dei principali concorrenti. Negli ultimi tempi però la faccenda dell’IA è diventata quasi un chiodo fisso. In una nuova intervista il CEO non si limita a bocciare l’etichetta IA ma abbraccia l’intelligenza artificiale nello sviluppo dei videogiochi con un entusiasmo che raramente si è visto, sia da parte sua sia da parte di altri leader del settore. Il messaggio di fondo è piuttosto netto e in pratica suona così: o ci si adegua o si sparisce.

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Per Sweeney chi non adotta l’IA resterà indietro

Lasciando da parte gli indie, che secondo lui avranno sempre le loro specialità e le loro nicchie, Sweeney è convinto che lo sviluppo dei videogiochi su larga scala verrà completamente trasformato dall’intelligenza artificiale. I team che non la adotteranno finiranno tagliati fuori e diventeranno antieconomici, insostenibili rispetto ai concorrenti. Per questo motivo si dice contrario a qualsiasi legge che limiti l’uso dell’IA nel settore negli Stati Uniti, perché darebbe un vantaggio agli altri Paesi.

Il ragionamento del numero uno di Epic Games è tutto economico. Tutti finiranno per usarla, spiega, e quando una squadra riesce a realizzare un gioco quattro volte più velocemente di un’altra (presto forse anche dieci volte) non esiste più alcuna possibilità di competere alla vecchia maniera. Nessuno sviluppatore, aggiunge, può contare su margini di profitto tra il 75% e il 95% da mettere a rischio rinunciando a essere il più produttivo possibile.

Il clima attorno all’IA nei giochi però è tutt’altro che sereno. Giocatori, doppiatori, artisti e sviluppatori indipendenti hanno reagito con forte ostilità, mentre i grandi studi e gli editori si muovono tra un ottimismo prudente e un sostegno aperto ed entusiasta. Un’indagine della GDC ha rilevato che il 55% degli intervistati ritiene che l’IA stia avendo un impatto negativo sull’industria. Sweeney comunque vuole evitare che le aziende vengano messe sotto pressione per preferire i lavoratori umani. A suo dire esiste un ampio movimento di resistenza che cerca di intimidire gli sviluppatori attaccando singole persone e sommergendo i progetti di recensioni negative. Proprio per questo il dirigente ha deciso di far conoscere la propria posizione al maggior numero possibile di addetti ai lavori. Bisogna tirare dritto e costruire giochi straordinari alla massima velocità, sostiene, perché per tutte le aziende del settore è una questione di sopravvivenza.

Il nodo dell’etichetta su Steam e la replica di Faliszek

In passato Sweeney aveva già definito la politica di Valve sull’IA “aberrante”, motivata politicamente e priva di senso. Ora alla lista si aggiunge un nuovo aggettivo, ovvero tossica. Davanti all’obiezione che l’etichetta IA di Steam serve semplicemente a informare i giocatori, il CEO ha risposto di non crederci minimamente. Secondo lui il sistema di recensioni degli utenti basta già a far capire qualità, portata e valore d’intrattenimento di un titolo. L’IA può essere una forza positiva o negativa, ammette, ma l’obbligo di dichiarazione suona come un giudizio sulla tecnologia nel suo complesso.

Si possono creare giochi belli e brutti senza IA e lo stesso vale con l’IA, ragiona Sweeney. Un discorso che si può estendere a tutti i motori grafici, a tutti gli strumenti di sviluppo, a tutte le metodologie, ai Paesi d’origine e ai team. Associare l’intelligenza artificiale ai giochi scadenti sarebbe quindi ingiusto nei confronti di chi la usa per realizzare buoni prodotti. Si tratta, nelle sue parole, di una colpa per associazione contro cui tutti gli sviluppatori dovrebbero reagire. Il fondatore di Epic sostiene infatti che l’etichetta venga usata in modo tossico dagli attivisti contrari all’IA per minare la reputazione degli sviluppatori e la sostenibilità dei loro progetti.

Newell finora non ha mai risposto alle numerose sfuriate del rivale. A replicare ci ha pensato Chet Faliszek, noto ex sviluppatore di Valve, che in un video pubblicato su YouTube ha bollato il comportamento di Sweeney come una “psicosi da IA”. Faliszek lo ha accusato di trattare tutti i giocatori come bambini e gli ha suggerito di mettersi per un momento nei panni di un giocatore, chiedendosi che cosa vorrebbe sapere lui stesso su un gioco.

Fonte: TecnoAndroid