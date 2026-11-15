Dawn of War IV su GeForce NOW dal 3 dicembre: 10 nuovi giochi

NVIDIA ha messo nero su bianco un’informazione attesa da molti appassionati di strategia: Dawn of War IV sarà giocabile su GeForce NOW sin dal giorno dell’uscita, previsto per il 3 dicembre. Chi segue il servizio di cloud gaming del colosso californiano potrà quindi lanciarsi nella nuova incursione nell’universo di Warhammer senza aspettare settimane o mesi dopo il debutto ufficiale. La notizia però non arriva da sola, perché accompagna un pacchetto di novità decisamente corposo.

La conferma su Dawn of War IV non è stata diffusa con un annuncio a parte. Fa parte del consueto aggiornamento settimanale con cui NVIDIA allarga il proprio catalogo, un appuntamento fisso che gli abbonati conoscono bene e che stavolta porta con sé ben dieci nuovi giochi. Un numero tutt’altro che trascurabile, che dà la misura di quanto la piattaforma punti a rinnovarsi con costanza. Accanto ai titoli in arrivo c’è poi un altro tassello che riguarda la parte tecnica, ovvero l’estensione del DLSS 5 ad altri due giochi, un dettaglio che interessa soprattutto chi bada alla resa visiva e alla fluidità dell’esperienza in streaming.

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Dawn of War IV e gli altri titoli in arrivo su GeForce NOW

Scorrendo la lista delle aggiunte, salta all’occhio una certa varietà. Tra le proposte più interessanti spicca Ashes of the Singularity II, che si affianca a Dawn of War IV nel dare ulteriore spazio agli amanti della strategia. C’è poi Warhammer Survivors, che porta ancora una volta l’immaginario di Warhammer dentro il servizio, a conferma di come questa saga abbia trovato una casa piuttosto accogliente nel cloud di NVIDIA.

Non mancano però sorprese di tutt’altro tenore. Fra le novità compare infatti DreamWorks Shrek 2 Remastered, una scelta che sposta l’attenzione su un pubblico diverso e magari più nostalgico. Nello stesso gruppo dei titoli di punta figura anche Main Sequence, che completa il quartetto di nomi più in vista di questa tornata.

Il catalogo di GeForce NOW si arricchisce inoltre di altre produzioni che, pur avendo meno risalto, contribuiscono a rendere l’aggiornamento piuttosto variegato. Si tratta di Worst Class Ever, Deadly Days: Roadtrip, Graveyard Keeper e Tape to Tape, quattro giochi che vanno ad ampliare ulteriormente la libreria disponibile agli utenti del servizio.

Il DLSS 5 si allarga ad altri due giochi

Oltre alle nuove uscite, l’aggiornamento riguarda anche il lato tecnologico. NVIDIA ha infatti esteso il supporto al DLSS 5 ad altri due titoli, aumentando così il numero di giochi che possono sfruttare questa tecnologia all’interno della piattaforma. Per chi gioca in streaming si tratta di un elemento tutt’altro che marginale, visto che la qualità dell’immagine e la stabilità delle prestazioni sono aspetti centrali quando l’elaborazione avviene sui server remoti e non sull’hardware di casa.

L’insieme delle novità restituisce l’immagine di un servizio che continua a muoversi su due binari paralleli. Da una parte c’è l’espansione del catalogo, con dieci nuovi giochi e la presenza garantita di Dawn of War IV fin dal lancio. Dall’altra prosegue il lavoro sul fronte tecnico, con il DLSS 5 che conquista altri due titoli. Per gli abbonati a GeForce NOW l’appuntamento più vicino resta comunque quello del 3 dicembre, data in cui il nuovo capitolo strategico ambientato nell’universo di Warhammer diventerà disponibile anche in cloud.

Fonte: TecnoAndroid