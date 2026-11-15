Citizen Attesa Death Star II: la Morte Nera segna le fasi lunari

Citizen ha deciso di guardare verso una galassia lontana lontana e di portarla direttamente al polso. Il nuovo Citizen Attesa Death Star II è un orologio in edizione limitata che rinuncia alla classica Luna sul quadrante e affida l’indicazione delle fasi lunari a una presenza decisamente più inquietante, cioè la Morte Nera. La celebre stazione spaziale dell’Impero Galattico cambia aspetto seguendo il ciclo lunare, e in questo modo una complicazione tradizionale diventa un omaggio esplicito all’universo di Star Wars.

L’idea è semplice e proprio per questo funziona così bene. Perché accontentarsi di un comune disco lunare quando lo stesso spazio può ospitare l’arma più riconoscibile della saga? Il momento scelto poi non sembra affatto casuale, visto che ci si avvicina al cinquantesimo anniversario di Star Wars, una ricorrenza che gli appassionati attendono con un certo trasporto e che rende questa variante ancora più centrata.

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Una stazione imperiale al posto del satellite

Il principio di base resta quello di un normale indicatore delle fasi lunari, una funzione che da sempre affascina chi ama gli orologi per il suo legame con i ritmi del cielo. Su questo modello però il protagonista non è più il satellite naturale della Terra ma la gigantesca sfera dell’Impero, che si mostra e si nasconde seguendo lo stesso andamento della Luna. Il risultato è un piccolo gioco visivo capace di unire la meccanica del tempo e l’immaginario fantascientifico senza forzature.

È proprio questo il punto di forza della proposta. Chi osserva il quadrante ritrova una funzione del tutto classica ma la legge attraverso un simbolo che milioni di fan di Star Wars riconoscono al primo sguardo. Non si tratta quindi di una semplice decorazione appoggiata sopra un orologio qualsiasi ma di un elemento che lavora insieme alle indicazioni e ne cambia la percezione.

Il fascino della seconda Morte Nera ancora in costruzione

Per essere precisi va detto che il modello, identificato dal codice BY1004-50E, non riprende la prima stazione spaziale vista nella saga. Il riferimento è alla seconda Morte Nera, quella ancora in costruzione, con la sua struttura incompleta e riconoscibile. Una scelta che strizza l’occhio agli appassionati più attenti, quelli che colgono subito la differenza tra le due versioni dell’arma imperiale.

Anche la resa grafica merita attenzione. La base imperiale è riprodotta con una rappresentazione tridimensionale ottenuta grazie a una particolare stampa a getto d’inchiostro, una tecnica che permette di restituire profondità e volume a un soggetto che altrimenti rischierebbe di apparire piatto. La sfera acquista così spessore e dettaglio, e l’effetto finale è molto più curato di un semplice disegno stampato.

Il quadrante è nero e ricco di particolari, un fondo scuro che richiama naturalmente lo spazio profondo e lascia emergere con decisione la stazione dell’Impero Galattico. Su questa superficie la decorazione fantascientifica convive con le normali indicazioni dell’orologio, che restano leggibili e al loro posto accanto alla Morte Nera che segue il ciclo lunare.

Fonte: TecnoAndroid