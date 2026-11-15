Oppo Reno 17, scheda tecnica svelata: batteria da 8.000 mAh

Il debutto di Oppo Reno 17 e Reno 17 Pro è ormai alle porte, eppure i due nuovi smartphone della casa cinese hanno già ben pochi segreti da custodire. La presentazione ufficiale è fissata per lunedì 16 novembre e proprio alla vigilia dell’evento un nuovo leak ha svelato gran parte della scheda tecnica, completando un quadro che fino a pochi giorni fa appariva ancora piuttosto frammentato.

A diffondere le informazioni è stato il noto leaker cinese Digital Chat Station, un nome molto seguito da chi tiene d’occhio le novità in arrivo dal mercato asiatico. Le sue anticipazioni però non piovono nel vuoto. Nei giorni scorsi è stata la stessa Oppo a sollevare il velo su alcune caratteristiche dei nuovi modelli, alimentando l’attesa con piccoli assaggi distribuiti con una certa cura. Mettendo insieme le conferme arrivate direttamente dall’azienda e le indiscrezioni dell’ultima ora, l’identikit della nuova serie Reno risulta ormai quasi completo, a una manciata di ore dal lancio.

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Due modelli con un design condiviso e qualche differenza

I due dispositivi avranno parecchio in comune. Il primo punto di contatto riguarda l’aspetto esteriore, visto che Oppo Reno 17 e la variante Pro sfoggeranno un design molto simile tra loro. Entrambi poggeranno inoltre su una scocca con struttura in metallo, un dettaglio che accomuna i due telefoni e che contribuisce a dare alla famiglia un’identità piuttosto coerente.

Non si tratterà comunque di due gemelli perfetti. Tra il modello base e quello più ambizioso ci saranno infatti alcune differenze, che serviranno a distinguere le due proposte e a definire il ruolo di ciascuna all’interno della gamma. L’impostazione generale è insomma quella di una serie dall’estetica comune, con caratteristiche tecniche che cambiano a seconda della versione scelta. Il leak di Digital Chat Station si concentra in particolare sul modello standard, del quale emergono ormai quasi tutti i dettagli principali.

Oppo Reno 17, schermo piatto e batteria da 8.000 mAh

Partendo proprio dalla versione di ingresso, Reno 17 sarà equipaggiato con un display LTPS piatto da 6,56 pollici. Una diagonale che si colloca in una fascia piuttosto equilibrata, accompagnata da una risoluzione 1,5K. La scelta di un pannello piatto, invece di uno curvo ai bordi, è uno degli elementi che delineano con più chiarezza il carattere di questo smartphone.

Sotto lo schermo troverà posto un lettore d’impronte ottico, soluzione affidata al riconoscimento biometrico per lo sblocco del dispositivo. Anche in questo caso si tratta di un tassello che va ad aggiungersi a un quadro ormai ben definito, a poche ore dall’annuncio ufficiale previsto per lunedì.

Il vero protagonista della scheda tecnica di Oppo Reno 17 è però un altro. Il telefono potrà contare infatti su una batteria da ben 8.000 mAh, un valore decisamente generoso che rappresenta senza dubbio uno degli aspetti più interessanti dell’intero pacchetto. Una capacità di questo livello lascia intuire una particolare attenzione dell’azienda verso l’autonomia, tema che per molti utenti resta centrale nella scelta di un nuovo smartphone. Ad accompagnare un accumulatore così capiente ci sarà poi una ricarica rapida cablata da 80 W, che dovrebbe consentire di gestire i tempi di rifornimento energetico nonostante le dimensioni importanti della batteria. Oppo Reno 17 si presenta quindi al lancio di lunedì 16 novembre con uno schermo LTPS piatto da 6,56 pollici a risoluzione 1,5K, un sensore ottico per le impronte integrato nel display, una batteria da 8.000 mAh e una ricarica cablata da 80 W.

Fonte: TecnoAndroid