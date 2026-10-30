TIM, rincaro dal 3 dicembre fino a 2,99 euro e come evitarlo

Dal 3 dicembre 2026 parte una nuova rimodulazione TIM che coinvolge un altro gruppo di clienti privati con SIM ricaricabile. Per loro è previsto un aumento fino a 2,99 euro al mese, affiancato però da alcune alternative per contenere il rincaro. L’annuncio è comparso il 28 ottobre 2026 sul sito ufficiale dell’operatore con il titolo “Modifica delle condizioni contrattuali di alcune offerte mobili ricaricabili dal 3 Dicembre 2026” e nello stesso giorno sono partiti gli SMS informativi personalizzati diretti agli utenti interessati. Per la telefonia mobile consumer si tratta dell’undicesimo scaglione di modifiche unilaterali comunicato da TIM nel corso dell’anno.

Quanto aumenta il costo e chi è coinvolto

Nel dettaglio, alcune offerte mobili ricaricabili vedranno un aumento di prezzo compreso tra 1,99 e 2,99 euro al mese. Il nuovo importo entra in vigore dal primo addebito successivo al 2 dicembre 2026, quindi dal primo rinnovo utile a partire dal 3 dicembre. L’operatore motiva la scelta con le stesse parole già usate nel 2025, ovvero “Esigenze economiche connesse alle mutate condizioni di mercato”.

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Le gamme di offerte toccate dal ritocco non vengono specificate nell’informativa ufficiale. Non si esclude nemmeno che tra i destinatari ci siano anche clienti TIM già colpiti da una modifica unilaterale all’inizio del 2025. Per capire nel dettaglio cosa cambia sulla propria linea è possibile chiamare gratuitamente il numero 409164 dal cellulare oppure il Servizio Clienti 119. Contenuti e costo dell’offerta attuale si possono verificare anche nella sezione MyTIM, da app o da web.

Come evitare il rincaro tra offerta dedicata, 50 Giga e 5G Ultra

Chi preferisce non pagare di più può aderire a un’offerta alternativa allo stesso prezzo di quella attuale e con 2 Giga in più. Basta inviare un SMS gratuito con il testo CONFERMA ON al numero 40916 entro il 15 novembre 2026. Visto che non si può rispondere direttamente al messaggio informativo ricevuto, serve comporre un nuovo SMS. Attenzione anche al comando, perché in alcuni scaglioni precedenti TIM ha usato CONFERMO ON al posto di CONFERMA ON. Conviene quindi controllare con cura quello indicato nel proprio messaggio prima di procedere.

In alternativa, a seconda dei casi, l’operatore propone di arricchire l’offerta in corso con una promo gratuita attivabile da subito. Ad alcuni utenti viene offerta l’aggiunta di 50 Giga di traffico dati ogni mese, da richiedere con un SMS gratuito al 40916 con il testo 50GIGA ON, mantenendo attivo il piano principale. Ad altri viene invece proposta l’abilitazione gratuita al 5G Ultra, attivabile scrivendo 5G ON sempre al 40916. Il vantaggio resta finché l’offerta dati rimane attiva sulla linea. Questo profilo permette di navigare fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload, con priorità di accesso alla rete mobile dell’operatore. Servono però uno smartphone compatibile e la copertura 5G di TIM nella zona in cui ci si trova. Ogni cliente può attivare soltanto l’iniziativa riportata nel proprio SMS, e anche in questo caso occorre inviare un messaggio nuovo al 40916.

Il diritto di recesso entro il 2 gennaio 2027

Chi non intende accettare le nuove condizioni può esercitare il diritto di recesso o passare a un altro operatore senza penali né costi di disattivazione, comunicandolo entro il 2 gennaio 2027. L’aumento scatta comunque dal 3 dicembre 2026. Per cessare la linea si può compilare online il “Modulo di richiesta cessazione ed autocertificazione di possesso linea” oppure scaricarlo, stamparlo e spedirlo all’indirizzo indicato o via PEC a telecomitalia@pec.telecomitalia.it allegando la documentazione richiesta. Restano valide anche la visita in un negozio TIM, la chiamata al 119 o una comunicazione scritta in forma libera che riporti gli stessi dati. Cessando la linea si perde però definitivamente il numero di telefono.

Esiste anche la strada di disattivare soltanto l’offerta modificata tenendo la linea con TIM. In quel caso si applica la tariffa del profilo base o quella di altre offerte già attive, e in seguito si può scegliere una proposta in commercio chiamando il 40916 o tramite l’Area personale MyTIM Mobile. Se alla linea è legato un pagamento rateizzato, ad esempio per smartphone, tablet o finanziamenti TIMFIN, oppure una promozione vincolata alla permanenza del numero, prima di cessare o cambiare operatore va compilato online il “Modulo di richiesta di esercizio diritto di recesso” o va contattato il 119. Con lo stesso modulo si decide se proseguire con le rate o saldare il residuo in un’unica soluzione, scelta comunicabile anche in un secondo momento. Per i prodotti acquistati con finanziamento, il piano di rimborso previsto dal contratto non subisce alcuna variazione.

Fonte: TecnoAndroid