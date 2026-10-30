Windows 11, ibernazione adattiva più efficiente con KB127936

Microsoft ha iniziato a distribuire un nuovo aggiornamento opzionale per Windows 11 che riguarda da vicino chi chiude il portatile senza spegnerlo e lo riapre qualche ora dopo. Il pacchetto, identificato dal codice KB127936, migliora la gestione dell’ibernazione adattiva sui dispositivi compatibili con Modern Standby. L’obiettivo è piuttosto concreto: ridurre i consumi di energia durante le fasi di sospensione e rendere più veloce il ritorno al lavoro quando la batteria è ancora sufficientemente carica.

Per il momento la distribuzione è partita dal canale Release Preview del programma Windows Insider, quindi non tutti lo vedranno comparire subito tra gli aggiornamenti disponibili. Con buona probabilità, però, le novità arriveranno all’intera platea di utenti di Windows 11 come parte del prossimo Patch Tuesday, senza bisogno di installazioni manuali o passaggi particolari.

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Che cos’è il Modern Standby e dove inciampa

Per capire la portata di questo intervento conviene fare un passo indietro. Il Modern Standby nasce come il tentativo di portare nel mondo dei computer, e più precisamente in quello dei processori x86/64, un comportamento che sugli smartphone diamo ormai per scontato. Un telefono in standby consuma pochissima energia, continua comunque a ricevere aggiornamenti e notifiche push e si risveglia in modo pressoché istantaneo quando serve. Sui PC l’idea è la stessa: abbassare lo schermo, ritrovare tutto com’era e intanto non perdere nulla di ciò che succede nel frattempo.

Il problema è che sui processori di vecchia concezione questa promessa è più facile a dirsi che a farsi. In determinate circostanze il sistema può continuare a consumare energia anche durante la sospensione, al punto da scaricare sensibilmente la batteria mentre il dispositivo è chiuso. Una situazione fastidiosa, soprattutto per chi infila il notebook nello zaino convinto di ritrovarlo pronto all’uso e invece lo scopre quasi a secco.

Come funziona l’ibernazione adattiva su Windows 11

Proprio per arginare questo inconveniente Windows ha introdotto di recente l’ibernazione adattiva. Si tratta di una funzione che valuta il consumo energetico prima di decidere quando far passare il computer dal Modern Standby allo stato di ibernazione vero e proprio. Quest’ultimo è una modalità più profonda, che preserva molto meglio la carica ma ha un prezzo evidente: il risveglio richiede parecchio più tempo, quasi come un avvio da spento.

La differenza rispetto al passato sta nel criterio di scelta. Invece di affidarsi a un semplice timer fisso, che fa scattare l’ibernazione dopo un intervallo prestabilito qualunque cosa accada, il meccanismo tiene conto dell’energia effettivamente consumata dal dispositivo. In pratica il sistema cerca un equilibrio tra due esigenze che spesso si scontrano, cioè l’autonomia da una parte e la velocità di ripristino dall’altra. Se il portatile consuma poco può restare più a lungo nello standby leggero e riaccendersi subito. Se invece i consumi salgono, il passaggio all’ibernazione arriva prima per proteggere la carica residua.

È su questo equilibrio che interviene l’aggiornamento KB127936, affinando la gestione della funzione sui PC compatibili con Modern Standby. Il risultato atteso è una minore dispersione di energia mentre il computer riposa e una ripresa più rapida delle attività ogni volta che la batteria ha ancora margine sufficiente per evitare il passaggio allo stato più profondo.

Fonte: TecnoAndroid