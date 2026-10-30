Exodus, Jun cambia volto: eroe più giovane dopo le critiche

Il protagonista di Exodus cambia volto. In un nuovo video diffuso da Wizards of the Coast è comparso il modello aggiornato di Jun, l’eroe del gioco di ruolo fantascientifico sviluppato da Archetype Entertainment, e la differenza rispetto a quanto mostrato finora è tutt’altro che marginale. Il personaggio è stato rivisto in profondità e il risultato si nota fin dal primo sguardo.

Dietro questa scelta non c’è un capriccio dell’ultimo minuto. Lo studio ha raccolto i commenti arrivati sul design originale del protagonista e a quanto pare quel primo aspetto non aveva convinto buona parte del pubblico. Invece di proseguire per la propria strada, il team ha deciso di rimettere mano al modello e di puntare su un Jun dall’aspetto decisamente più giovane. È un intervento che parte proprio dalle reazioni dei giocatori e che riguarda l’elemento forse più visibile dell’intero progetto, cioè il volto con cui ci si identificherà per tutta l’avventura.

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Come cambia Jun tra barba, lineamenti e capelli

Il confronto con la versione precedente salta all’occhio immediatamente. Sparisce la barba incolta che aveva caratterizzato il personaggio nelle prime apparizioni e che contribuiva a dargli un’aria più vissuta. Il viso adesso risulta più sottile ma allo stesso tempo più espressivo, un dettaglio non da poco per un eroe di Exodus che dovrà trasmettere emozioni nel corso della storia. Anche l’acconciatura è stata ripensata e appare ora più naturale, meno rigida rispetto a quella vista in passato.

Messe insieme, queste modifiche restituiscono un Jun più vivace e meno segnato rispetto alla prima versione. Non si parla quindi di piccoli ritocchi cosmetici ma di un lavoro che cambia la percezione complessiva del personaggio. Il protagonista mantiene il suo ruolo al centro del gioco, eppure il modo in cui si presenta al pubblico ora è decisamente diverso, più fresco e più giovane, esattamente nella direzione indicata da chi aveva espresso perplessità sul design iniziale.

Una squadra nata da BioWare e l’uscita fissata al 7 aprile 2027

Vale la pena ricordare chi c’è dietro questo progetto, perché il curriculum del gruppo è di quelli che pesano. Archetype Entertainment è stata fondata da James Ohlen, Chad Robertson e Drew Karpyshyn, tutti ex sviluppatori di BioWare. Dopo la chiusura di quest’ultima, Exodus rappresenta ormai l’unica vera occasione per vedere un nuovo titolo nello stile di Mass Effect, la celebre saga che ha segnato il genere. Un’eredità importante che inevitabilmente alza le aspettative attorno al gioco.

Il titolo è stato anche provato con mano alla gamescom, dove è stato giudicato uno dei giochi migliori dell’intera manifestazione. Un riscontro positivo che si somma ora a questo intervento sul protagonista, segno di uno sviluppo che continua a evolversi in vista del debutto. Il gioco di ruolo fantascientifico di Archetype Entertainment arriva quindi a questa fase con un’identità visiva rinnovata proprio sul personaggio principale.

L’appuntamento con Exodus è fissato per il 7 aprile 2027. Nel frattempo il nuovo look di Jun è al centro del video pubblicato da Wizards of the Coast, che mostra nel dettaglio tutte le modifiche apportate al modello del personaggio.

Fonte: TecnoAndroid