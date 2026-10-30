Grand Theft Auto VI su PS5 pesa 210 GB, ecco quando scaricarlo

Le dimensioni di Grand Theft Auto VI sono finalmente note e, come molti temevano, il nuovo capitolo firmato Rockstar occuperà una porzione enorme della memoria interna. Su PS5 il download richiederà infatti 210 GB, un numero che costringerà parecchi giocatori a fare pulizia tra i titoli già installati per lasciare spazio all’attesissimo open world.

Dopo il prezzo, che aveva già fatto discutere parecchio prima che il trailer di lancio riuscisse in qualche modo a spostare l’attenzione altrove, lo spazio su disco era l’altro grande timore legato al gioco. Del resto un mondo così vasto, ricco di dettagli e pieno di elementi interattivi difficilmente poteva accontentarsi di pochi gigabyte. A fare i conti con il problema per primi saranno soprattutto i possessori di console Sony, già penalizzati dalla scelta di Rockstar di non distribuire il gioco in formato fisico. Senza un disco da inserire nel lettore l’unica strada resta il download completo e l’SSD diventa il vero campo di battaglia.

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Il dato arriva da PlayStation Game Size

A diffondere le cifre è stato PlayStation Game Size, account su Twitter che da tempo tiene d’occhio il peso dei giochi in arrivo sulla piattaforma di Sony. Nel messaggio pubblicato il 27 ottobre 2026 compaiono tutte le informazioni principali sulla versione PS5 di Grand Theft Auto VI. Oltre ai 210 GB necessari, il post indica l’edizione Standard al prezzo di EUR 72, pari a circa 70 euro, e fissa il precaricamento al 12 novembre con l’uscita prevista per il 19 novembre a mezzanotte.

Vale la pena sottolineare che quei 210 GB non tengono conto di eventuali patch del day one, che potrebbero far lievitare ulteriormente lo spazio richiesto al momento del lancio. Tradotto in termini pratici, il gioco da solo si prende circa un quarto della memoria disponibile di serie sul modello base della console. Una fetta tutt’altro che trascurabile per chi ha già una libreria piuttosto nutrita e non ha alcuna intenzione di separarsene.

Precaricamento, Xbox e PS5 Pro

Chi ha già effettuato il preordine potrà avviare lo scaricamento a partire dal 12 novembre, avendo così a disposizione un’intera settimana per completare l’operazione prima del debutto ufficiale fissato per il 19 dello stesso mese. Un margine comodo soprattutto per chi non dispone di una connessione particolarmente veloce e preferisce non ritrovarsi con la barra di avanzamento ferma proprio nel giorno dell’uscita.

Per quanto riguarda Xbox Series X/S è lecito aspettarsi un peso simile, anche se al momento non ci sono numeri ufficiali. Le console Microsoft potranno comunque contare su una versione region free del gioco, un dettaglio che almeno su questo fronte gioca a loro favore. Chi può tirare un sospiro di sollievo sono invece i possessori di PS5 Pro, che grazie ai 2 TB di memoria interna assorbiranno il colpo con molta più tranquillità rispetto a chi possiede il modello standard. I dati emersi, peraltro, coincidono con quanto anticipato in precedenza dal leaker CyberLeek.

Fonte: TecnoAndroid