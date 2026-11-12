BYD in Formula 1: la FIA conferma l’interesse, e c’è anche Geely

Il possibile sbarco di BYD in Formula 1 non è più soltanto una voce di corridoio. A confermare che il colosso cinese ha davvero bussato alla porta del campionato è stato il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem, che durante il New Economy Forum di Madrid ha fatto anche un secondo nome, quello di Geely. Due giganti dell’auto cinese interessati alla griglia di partenza, quindi, anche se di accordi veri e propri per ora non c’è traccia.

Se ne parlava da mesi, almeno da marzo, quando erano emerse indiscrezioni secondo cui BYD stava valutando se acquistare una scuderia già esistente oppure costruirne una partendo da zero. Adesso però le conferme arrivano dal vertice della federazione e il quadro che ne esce è parecchio più complicato del previsto. La FIA non sta cercando nuove squadre e le regole sui motori vanno nella direzione opposta rispetto a quella che interesserebbe a un produttore di vetture elettriche.

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Cosa ha raccontato il presidente della FIA

A chi gli chiedeva quali aziende avessero contattato la federazione per entrare in Formula 1, Ben Sulayem ha risposto senza girarci troppo intorno, spiegando che “uno era BYD e l’altro era Geely”. Il numero uno della FIA ha poi raccontato di aver consigliato a BYD di rilevare un team già presente in griglia invece di fondarne uno nuovo. Il gruppo cinese però non si è mostrato interessato a questa strada e punta a una squadra tutta sua.

A quel punto il presidente avrebbe chiesto all’azienda di tornare con una “proposta seria”, capace di dimostrare che il progetto può davvero stare in piedi. Ha anche chiarito che per i costruttori cinesi non ci saranno corsie preferenziali. Qualsiasi candidatura dovrà seguire lo stesso percorso previsto per tutti gli altri aspiranti e il regolamento non verrà modificato per andare loro incontro.

C’è poi un dettaglio che ridimensiona non poco la notizia. Al momento non è aperta alcuna procedura per aggiungere una dodicesima squadra e la federazione non ne sta cercando attivamente una. Ben Sulayem ha comunque ribadito che gli piacerebbe vedere un team cinese come prossimo arrivato nel campionato, citando la tecnologia elettrica del paese e il Gran Premio di Cina che si corre a Shanghai.

Una vicenda che va avanti da mesi

Per BYD le parole del presidente sono soltanto l’ultimo capitolo di una storia cominciata a inizio anno. Ad aprile la vicepresidente esecutiva Stella Li aveva raccontato di aver incontrato a Shanghai l’amministratore delegato della Formula 1 Stefano Domenicali, definendo l’ingresso nel campionato “qualcosa di cui stiamo discutendo”. A maggio erano invece circolate voci su un incontro con Christian Horner, ex team principal della Red Bull.

A luglio i toni si erano raffreddati. Li aveva ammesso che “il sogno c’è sempre, ma non abbiamo un programma concreto”, mentre il consulente speciale del marchio Alfredo Altavilla aveva posto una condizione piuttosto netta: “Non parteciperemo mai alla Formula 1 solo per mettere un adesivo sulla fiancata di un’auto”. Secondo Altavilla, BYD prenderebbe in considerazione il campionato solo se la propria tecnologia potesse risultare utile allo sport.

Geely invece è un nome nuovo in questa partita. Il gruppo lo scorso anno ha venduto 3,02 milioni di veicoli, controlla marchi come Volvo, Polestar e Lotus, che in Formula 1 ha corso per decenni, e dal prossimo anno arriverà anche in Canada.

Per capire quanto possa essere lungo il percorso basta guardare a Cadillac, l’ultima squadra arrivata in griglia. Il marchio di General Motors ha avviato l’iter nel 2023, quando la FIA aveva aperto una procedura per raccogliere le manifestazioni di interesse, ed è diventato l’undicesimo team soltanto in questa stagione, usando per ora i motori Ferrari in attesa di quelli sviluppati in casa. Audi ha preferito la via più rapida, la stessa suggerita da Ben Sulayem a BYD, e ha rilevato la Sauber.

Il nodo dei motori, sempre meno elettrici

L’ostacolo più grande per un costruttore come BYD riguarda però le power unit. Con il regolamento entrato in vigore quest’anno la potenza viene divisa più o meno a metà tra motore termico e componente elettrica, con il motore elettrico che recupera e restituisce energia salito fino a 350 kW. Una novità che aveva reso la Formula 1 decisamente più appetibile per chi produce batterie e motori elettrici.

La FIA però sta già facendo marcia indietro. A maggio si era cominciato a discutere l’addio alla ripartizione 50 a 50 dopo le lamentele dei piloti e a giugno è stato approvato il passaggio a uno schema 60 a 40 a favore del motore termico per il 2027 e il 2028. Per il ciclo regolamentare successivo, che partirà al più tardi nel 2031 e forse già nel 2030, Ben Sulayem spinge per motori V8 alimentati con carburanti sostenibili e con un’elettrificazione minima. Domenicali ha fatto sapere che la Formula 1 dovrebbe avere una proposta pronta da discutere entro la fine del 2026.

Fonte: TecnoAndroid