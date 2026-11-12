The Outer Worlds 2, primo DLC il 2 dicembre: level cap sale a 36

Obsidian e Xbox hanno svelato oggi la prima espansione di The Outer Worlds 2. Si chiama Side Effects Guaranteed ed è l’inizio di un racconto che verrà completato più avanti con un secondo contenuto scaricabile. Insieme all’annuncio sono arrivati anche il trailer di presentazione e la data d’uscita, fissata al 2 dicembre.

Il pacchetto aggiuntivo per l’RPG fantascientifico di Obsidian costerà circa 13 euro. Chi possiede la Premium Edition o il Premium Edition Upgrade lo troverà già incluso, visto che fa parte integrante dell’offerta. Parliamo di una trama inedita che si aggancia a quella del gioco base e che promette di essere piuttosto lunga e articolata, dato che si sviluppa lungo due DLC distinti.

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Un segnale di soccorso e un equipaggio da salvare

Side Effects Guaranteed è quindi il primo tassello di un’espansione più ampia divisa in due parti. Il secondo capitolo arriverà in un momento che non è ancora stato precisato. Tutto comincia con un misterioso segnale di soccorso che spinge il protagonista e i compagni dell’Incognito verso una nave abbandonata.

A bordo la situazione è tutt’altro che tranquilla. L’equipaggio si è rifugiato in animazione sospesa per sopravvivere a un’infezione che provoca una morte cellulare esplosiva, una scoperta che cambia subito le carte in tavola. La ricerca di una cura porta dritti nella Elysium Valley, una regione completamente nuova del pianeta Eden.

Qui entrano in scena due agenti della Sub Rosa con idee molto diverse su come salvare, o magari sacrificare, i membri dell’equipaggio. I loro piani coinvolgono un insediamento del Protettorato e lo stesso futuro della fazione, e per portarli avanti entrambi cercheranno l’aiuto del giocatore. La descrizione ufficiale mette in chiaro che saranno proprio le sue decisioni a stabilire il destino dell’insediamento, dell’equipaggio e della Sub Rosa, aggiungendo che “gli effetti collaterali possono variare”. Un modo nemmeno troppo velato per ricordare che ogni scelta potrà cambiare in maniera sensibile il corso degli eventi, proprio come lascia intuire il titolo del contenuto aggiuntivo.

Livello massimo più alto, nuovi perk e un avvio alternativo

Oltre alla storia e alla nuova area da esplorare, il DLC porta con sé diverse novità che toccano direttamente il gameplay. La più evidente riguarda il level cap, che sale da 30 a 36. A questo si affiancano oltre 15 nuovi perk da sbloccare e utilizzare, capaci di modificare ancora di più la progressione dei personaggi.

Arrivano poi quattro nuovi difetti, pensati per dare al comandante sfumature di personalità differenti. A questi si sommano equipaggiamenti inediti e una nuova stazione radio con 20 brani mai sentiti prima. Interessante anche l’avvio alternativo, che dal menu principale permette di saltare subito ai nuovi contenuti creando un salvataggio personalizzato dedicato.

Non si tratta del primo intervento importante sul titolo. Lo scorso giugno The Outer Worlds 2 aveva già ricevuto la nuova modalità Foto, la difficoltà personalizzabile e una lunga serie di correzioni. Il gioco, tra l’altro, è disponibile anche all’interno del catalogo di Game Pass.

Fonte: TecnoAndroid