TIM, nuova promo con giga illimitati per Natale

È da poco terminata la settimana dedicata al noto evento del Black Friday 2025, eppure i vari big del settore della telefonia mobile stanno già pensando a cosa proporre durante le festività natalizie. L’operatore telefonico italiano TIM, in particolare, ha da poco deciso di proporre per questo natale una nuova promozione. Ci stiamo riferendo alla promozione che arriverà con il nome di Promo Natale Giga Illimitati. Vediamo qui di seguito i dettagli.

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TIM, per Natale arriverà una nuova promo con giga senza limiti

Per queste festività natalizie, l’operatore telefonico italiano TIM ha deciso di proporre una nuova promozione. Come gia accennato in apertura, si tratta della promo nota con il nome di TIM Promo Natale Giga Illimitati. Come suggerisce anche il nome, con questa nuova promozione gli utenti potranno avere accesso ad un bundle comprendente giga pressoché senza limiti.

Questi giga saranno utilizzabili per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione dell’operatore alla massima velocità disponibile grazie al 5G Ultra di TIM. Questo bundle extra sarà sfruttabile per la durata di due mesi dal momento della sua attivazione. Per averlo, gli utenti dovranno sostenere un costo una tantum pari a 9,99 euro, senza nessun costo di attivazione.

Secondo quanto è emerso, la promo aggiuntiva sarà a disposizione degli utenti per un lungo periodo di tempo. Gli utenti avranno infatti tempo fino alla giornata del prossimo 11 gennaio 2026 per poterla attivare. L’operatore, in questo modo, avrà coperto l’intera durata del periodo natalizio e oltre con questa nuova promozione.

La nuova Promo Natale Giga Illimitati sarà disponibile all’attivazione da parte di tutti i nuovi clienti dell’operatore e anche da chi è già cliente dell’operatore, a patto che venga attivata una nuova offerta di rete mobile.

Insomma, anche questa volta l’operatore telefonico italiano TIM ha deciso di stupire gli utenti e di fare un bel regalo per le festività natalizie.