Tim: meno di dieci euro al mese per i giga illimitati

Ogni utente al giorno d’oggi ha necessariamente bisogno di una promozione attiva sul proprio numero di cellulare che gli permette di sfruttare i minuti, SMS e gigabyte di traffico dati per poter navigare senza preoccupazioni, la promozione telefonica infatti è il punto di collegamento tra ogni utente presente e la propria vita digitale, dal momento che tramite quest’ultima si possono svolgere tutte le attività più comuni che conosciamo come inviare un semplice messaggio oppure pubblicare una foto sui social network.

Di conseguenza l’offerta telefonica che decidiamo di attivare rappresenta un elemento fondamentale e scegliere con accuratezza lo è altrettanto, in Italia infatti sono presenti davvero tantissimi cataloghi di offerte che permettono a ogni consumatore di trovare quella più adatta alle proprie necessità in modo da usufruirne per tutta la durata del mese senza nessun tipo di preoccupazione, un provider che sicuramente potrebbe fare al caso vostro nel caso stiate cercando qualcosa di nuovo é Tim, l’operatore italiano infatti da diversi anni garantisce un catalogo davvero ricco e variegato di offerte pensate un po’ per tutti quanti, recentemente ne è arrivata una nuova che in alcuni casi particolari permette addirittura di garantirsi giga di traffico illimitati, vediamo insieme di cosa si tratta.

Offerta 5G con dati illimitati

L’offerta di cui parliamo oggi garantisce a chi la attiva 200 GB di traffico dati in connettività 5G con minuti illimitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, l’offerta a un costo di rinnovo mensile pari a 9,99 € con un costo di attivazione che include anche il costo della SIM fisica e cinque euro di credito pari a 10 €, non è finita qui, l’offerta infatti supporta anche una caratteristica decisamente peculiare, coloro che hanno già una promozione di rete fissa attiva sul proprio numero di casa potranno evolvere l’offerta mobile che allo stesso prezzo garantirà giri di traffico dati in 5G completamente illimitati senza nessun tipo di sovrapprezzo, un elemento che attualmente davvero pochi provider possono offrire.