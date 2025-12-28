TIM: le migliori offerte mobili fino a 200GB con tutto incluso

Non tutte le offerte nascono per rispondere allo stesso bisogno. TIM costruisce il proprio catalogo mobile proprio partendo da questa logica, affiancando soluzioni pensate per chi cerca equilibrio, altre orientate ai servizi avanzati e alcune dedicate a fasce specifiche di età. Tra le proposte attualmente disponibili, ce ne sono alcune che aiutano a capire bene la direzione intrapresa dall’operatore.

TIM Mobile tra semplicità e servizi digitali

TIM Mobile rappresenta la base dell’offerta. Al costo di 12,99 euro al mese, include minuti illimitati, 200 SMS verso tutti e 100 GB di traffico dati in 5G. A completare il pacchetto c’è Google One 100 GB, gratuito per tre mesi, utile per il backup di foto, video e documenti. È una soluzione pensata per chi vuole un’offerta completa, senza componenti superflue, ma con un supporto concreto sul fronte dello spazio cloud.

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TIM Mobile Digital alza l’asticella dell’esperienza

Con TIM Mobile Digital, TIM sceglie un approccio diverso, più orientato alla qualità del servizio. Il prezzo resta 12,99 euro al mese, ma i GB diventano 150 in 5G e si aggiungono diversi elementi distintivi. La navigazione prioritaria fino a 2 Gbps, insieme alla navigazione sicura, punta a offrire maggiore stabilità e prestazioni nelle situazioni di rete più affollate.

Nel pacchetto trovano spazio anche Google One 100 GB per tre mesi, TIM One Number, l’assistenza immediata e dedicata e la formula soddisfatti e garantiti. È l’offerta che guarda a chi utilizza lo smartphone come strumento centrale, anche in ambito lavorativo, e cerca un livello di servizio più alto rispetto allo standard.

TIM Mobile 100 Giga per chi vuole spendere meno

Scendendo di prezzo, TIM Mobile 100 Giga propone una soluzione più essenziale, focalizzata quasi esclusivamente sulla connessione. Il costo è di 9,99 euro al mese e comprende 100 GB in 5G, oltre a Google One 100 GB gratuito per tre mesi. È prevista la possibilità di raddoppiare i giga aggiungendo 0,99 euro al mese, opzione che consente di adattare l’offerta alle proprie esigenze senza cambiare piano.

TIM Young guarda agli under 30

Tra le proposte più interessanti c’è anche TIM Young, dedicata ai giovani fino a 30 anni. Al prezzo di 9,99 euro al mese, offre minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB di traffico dati in 5G, affiancati da un buono Satispay da 20 euro. Una formula che unisce connettività e vantaggi concreti, pensata per chi utilizza lo smartphone in modo intensivo e apprezza benefit immediati.