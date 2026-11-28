Dal 29 novembre 2026 tutti i clienti mobile TIM avranno a disposizione più Giga nei Paesi coperti dal Roaming UE e pagheranno meno il traffico oltre soglia. L’operatore anticipa infatti di alcune settimane l’adeguamento previsto dal regolamento europeo, che per tutti scatterà solo dal 1° gennaio 2027. La comunicazione è arrivata il 26 novembre 2026 con un’informativa pubblicata nella sezione “News e Modifiche contrattuali” del sito ufficiale della compagnia. Non è la prima volta che succede. Lo scorso anno la formula valida per il 2026 era stata applicata in anticipo già dal 30 novembre 2025.

Le regole europee consentono ai clienti dei principali gestori di navigare all’estero alle stesse condizioni della propria offerta nazionale. Esiste però un tetto al traffico dati, che varia in base al costo mensile del piano. Con la progressiva riduzione dei prezzi del roaming all’ingrosso, gli operatori devono rivedere ogni anno queste condizioni. Aumentano così il limite di Giga utilizzabili in Europa, quando è previsto, e abbassano il costo da pagare una volta superato. Nel 2022 l’entrata in vigore del Regolamento europeo 2022/612, dal 1° luglio di quell’anno, ha esteso per altri 10 anni lo schema Roaming Like At Home e ha imposto un adeguamento anche nella seconda metà dell’anno. Dal 1° gennaio 2023 gli aggiornamenti sono tornati a cadenza annuale, sempre il primo giorno dell’anno. Proseguiranno fino al 2027, poi i valori resteranno fermi fino al 2032, salvo novità.

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Come cambia il calcolo dei Giga utilizzabili in Europa

Per i clienti TIM le nuove soglie entreranno in vigore dal 29 novembre 2026, a partire dal primo addebito utile del canone mensile dell’offerta attiva sulla linea. Chi viaggia nei Paesi dell’Unione troverà quindi un massimale di traffico dati più ampio, senza alcun costo aggiuntivo. Il traffico disponibile in Italia invece non cambia.

Oggi il volume di Giga fruibile all’estero si ottiene dividendo la spesa mensile, IVA esclusa, per 1,10 e moltiplicando il risultato per 2. Questa è la formula in vigore dal 1° gennaio 2026, che per gli abbonati TIM smetterà di valere dal 29 novembre. Con il nuovo schema il divisore scende a 1, quindi basterà moltiplicare per 2 l’importo mensile senza IVA. Il motivo è il calo del costo all’ingrosso del traffico dati, cioè la cifra che gli operatori si addebitano a vicenda quando i rispettivi clienti usano reti straniere. Questo valore passa da 1,10 euro a 1 euro per Giga, IVA esclusa. Se la Commissione UE non interverrà con modifiche, si tratterà dell’ultimo ritocco. Il massimale resterebbe poi invariato fino alla scadenza attuale del regolamento, fissata al 30 giugno 2032.

Quando la formula restituisce un volume superiore a quello incluso nel piano, si può sfruttare in Europa l’intero pacchetto di Giga previsto in Italia. Nessuna modifica riguarda le offerte il cui traffico dati è già interamente disponibile in Roaming UE senza limiti specifici. Restano invariati anche minuti e SMS, già utilizzabili nei Paesi inclusi secondo le soglie nazionali di ciascun piano.

Extrasoglia più economica e Paesi coperti

Chi supera il tetto previsto all’estero paga il traffico a consumo, e anche qui arriva un ribasso. Dal 29 novembre 2026 la tariffa extrasoglia scenderà da 0,13 a 0,119 centesimi di euro per MB, IVA inclusa. Per conoscere il massimale della propria offerta si possono consultare il sito dell’operatore o l’app MyTIM, oppure chiamare il Servizio Clienti 119. Le norme europee ricordano poi che l’uso dell’offerta nazionale senza sovrapprezzo vale per i viaggi occasionali, nel rispetto delle politiche di uso corretto.

I Paesi in cui si applica il regime europeo sono Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Martinica, Guadalupa, Saint Martin, La Réunion, Mayotte, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo con Madeira e Azzorre, Guyana Francese, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ucraina e Ungheria. La Commissione UE ha inoltre avviato negoziati bilaterali con Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia per includerle nello schema. In futuro potrebbero quindi aggiungersi all’elenco.

Il Regno Unito ha invece seguito la strada opposta. Dal 30 marzo 2025 i clienti TIM che si trovano oltremanica non beneficiano più delle condizioni europee e ricadono nelle tariffe previste per i Paesi extra UE. Minuti, SMS e Giga nazionali non sono più utilizzabili gratuitamente e si paga a consumo, a meno di offerte specifiche attive sulla linea.

Fonte: TecnoAndroid