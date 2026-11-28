La gamma di AUDI E7X si prepara ad allargarsi con una variante dotata di tecnologia range extender, una scelta che segna un cambio di passo per il giovane marchio nato in Cina dalla collaborazione tra Audi e SAIC. Il primo SUV del brand, finora proposto soltanto con motorizzazioni elettriche a batteria, avrà presto una versione EREV (Extended Range Electric Vehicle). La novità è emersa dai documenti di omologazione depositati presso il MIIT, il Ministero dell’Industria e dell’Informazione Tecnologica cinese, e rappresenta un tassello nuovo nella strategia della casa per quel mercato.

Come funziona la AUDI E7X range extender

Il principio è semplice da spiegare. Sulla nuova AUDI E7X le ruote vengono mosse unicamente dal motore elettrico, che offre una potenza nominale di 165 kW e arriva a un picco di 244 kW, pari a 327 CV. Accanto a lui lavora un quattro cilindri 1.5 turbo a benzina prodotto da Shanghai Volkswagen Powertrain, capace di erogare una potenza massima netta di 105 kW (141 CV). Il motore termico però non spinge mai direttamente il veicolo. Il suo compito è generare energia elettrica per alimentare il sistema di trazione.

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È proprio questo il tratto che distingue la soluzione EREV da un ibrido tradizionale, perché conserva il carattere di guida tipico di un’auto a zero emissioni allo scarico e al tempo stesso riduce la dipendenza dalle colonnine. La velocità massima dichiarata tocca i 205 km/h. La batteria utilizza celle al litio ternario, ma per ora non sono stati diffusi né la capacità dell’accumulatore né i chilometri percorribili in modalità solo elettrica.

Dimensioni da ammiraglia e cinque posti a bordo

Sul fronte delle misure cambia pochissimo rispetto alla versione a batteria. Il SUV è lungo 5.054 mm, largo 1.997 mm e alto 1.710 mm, con un passo di 3.060 mm. La lunghezza cresce di appena cinque millimetri nei confronti della E7X elettrica mentre l’interasse resta identico. Si parla dunque di un modello imponente, pensato per garantire spazio e versatilità con una configurazione a cinque posti.

Le carte dell’omologazione riportano due diverse masse a vuoto, una da 2.560 kg e l’altra da 2.590 kg, e la possibilità di montare cerchi da 21 oppure 22 pollici. Mancano ancora dettagli certi sulle eventuali differenze nell’abitacolo rispetto alla sorella elettrica, che già offre dotazioni tecnologiche di peso come gli aiuti alla guida basati su lidar e soluzioni digitali sviluppate apposta per la clientela cinese.

Il confronto con la versione elettrica e il debutto

La nuova motorizzazione affiancherà la AUDI E7X completamente elettrica, venduta in Cina dal 29 maggio 2026 con prezzi di lancio compresi tra 269.800 e 359.800 yuan. Il modello a batteria si declina in due configurazioni. C’è una versione a trazione posteriore da 300 kW (402 CV) e una più muscolosa con trazione integrale quattro da 500 kW (670 CV), capace di passare da 0 a 100 km/h in circa 3,9 secondi. La variante con l’accumulatore più capiente, da 109 kWh, dichiara un’autonomia superiore ai 750 km nel ciclo cinese CLTC.

L’arrivo della versione range extender nasce dalla volontà di parlare a un pubblico più ampio, a cominciare da chi macina spesso lunghe distanze o non ha la possibilità di ricaricare a casa. In questo modo il marchio cinese di Audi allarga la propria offerta tecnologica e si misura con una delle categorie più combattute del mercato automobilistico locale. Al momento tuttavia AUDI non ha ancora comunicato prezzo, capacità della batteria, autonomia elettrica e data di commercializzazione della E7X con estensore di autonomia, e per il debutto nei concessionari bisognerà aspettare nuove comunicazioni ufficiali.

Fonte: TecnoAndroid