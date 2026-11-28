Mentre l’attenzione dell’intero settore resta concentrata sul remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time e su Grand Theft Auto VI, c’è un altro titolo molto atteso che si prepara al debutto ufficiale il prossimo mese. Si tratta di Path of Exile 2, che l’11 dicembre lascerà alle spalle due anni di Early Access per arrivare alla versione 1.0 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S. Il lancio coinciderà anche con il passaggio al modello free to play, una scelta che potrebbe cambiare parecchio le cose in termini di pubblico.

Le aspettative di Grinding Gear Games sono alte, anzi altissime. Lo studio punta infatti a raggiungere su Steam un traguardo che finora solo otto giochi sono riusciti a toccare.

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L’obiettivo di Grinding Gear Games: superare 1 milione di giocatori su Steam

A spiegare le ambizioni del team è stato il director Jonathan Rogers, durante un’intervista congiunta con la stampa a Busan. L’idea è ampliare in modo deciso la base di nuovi utenti grazie al lancio ufficiale e al modello gratuito, contando anche sul fatto che molti appassionati del primo Path of Exile stanno aspettando con impazienza la release completa del seguito. Rogers ha dichiarato apertamente che al team piacerebbe superare 1 milione di giocatori su Steam, aggiungendo che ci si aspetta un numero significativo di utenti anche sulle altre piattaforme. Considerando pure i giocatori coreani, secondo il director saranno ancora di più le persone che si godranno il gioco.

Non è del tutto chiaro se Rogers si riferisse ai giocatori contemporanei o al totale complessivo. Il dato dei contemporanei è senza dubbio la metrica più difficile da raggiungere, eppure il nuovo capitolo ha le carte in regola per centrarla. Già l’8 dicembre 2024, appena due giorni dopo l’avvio dell’Early Access a pagamento, il titolo aveva registrato 578.569 utenti connessi nello stesso momento su Steam. Con l’arrivo della formula gratuita e il probabile approdo di molti fan dell’originale, è plausibile che quel numero, già superiore al mezzo milione, venga ampiamente superato.

Per avere un’idea di quanto sia esclusivo questo club, ecco i giochi che hanno superato la soglia del milione di contemporanei su Steam, più due grandi nomi che ci sono andati molto vicini:

PUBG: Battlegrounds con 3.257.248

Black Myth: Wukong con 2.415.714

Palworld con 2.101.867

Counter Strike 2 con 1.862.531

Monster Hunter Wilds con 1.384.608

Lost Ark con 1.325.305

Dota 2 con 1.295.114

Cyberpunk 2077 con 1.054.388

Elden Ring con 953.426

Baldur’s Gate 3 con 875.343

La campagna non si potrà saltare ma arriva l’Atto 5

Oltre a parlare dei numeri, il director di Path of Exile 2 ha affrontato uno dei punti più dolenti per la community. Si tratta della lunghezza della campagna e dell’obbligo di ripeterla ogni volta che si vuole far crescere un personaggio secondario. Non ci sarà alcuna opzione per saltarla, però sono in arrivo nuove funzioni pensate per alleggerire il problema e rendere la progressione più rapida.

Rogers ha spiegato che la storia principale è costruita per permettere a chi gioca per la prima volta di vivere davvero il racconto e il mondo di gioco, immergendosi completamente. Per questo motivo il team ha voluto preservare l’esperienza narrativa classica e il gusto dell’avventura. Allo stesso tempo lo studio sa bene che chi torna o ricomincia la campagna in una nuova lega può sentire una certa stanchezza dovuta alla ripetizione. Per venire incontro a questi giocatori erano già state introdotte funzioni che indicano con più chiarezza la zona o il percorso successivo, così da non perdere tempo a orientarsi e avanzare più velocemente.

C’è poi la questione dei contenuti. Secondo Rogers il precedente Interlude era stato preparato in via temporanea e non aveva raggiunto il livello qualitativo che il team si era prefissato. Il nuovo Atto 5 è invece un contenuto ufficiale costruito attorno a una trama inedita, e lo studio si aspetta che offra ai giocatori una qualità e un divertimento nettamente superiori rispetto all’Interlude.

Fonte: TecnoAndroid