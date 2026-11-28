Google Messaggi si prepara a cambiare in due punti piuttosto visibili, cioè i messaggi vocali e il modo in cui vengono mostrati foto e video. L’app, che sugli smartphone della serie Pixel e su quelli Android dei produttori privi di una soluzione proprietaria fa da applicazione predefinita per SMS, MMS e chat RCS, è al centro di un lavoro che Google sta portando avanti su più fronti, con l’obiettivo dichiarato di rendere l’esperienza d’uso più comoda e piacevole.

Gli indizi arrivano dalla versione beta 20261120 di Google Messaggi, che nasconde al suo interno diversi sviluppi interessanti. C’è però una precisazione importante da fare subito. Nessuna di queste funzioni è stata ancora attivata per i beta tester, quindi per ora si tratta di un’anteprima di ciò che potrebbe arrivare più avanti e non di qualcosa già utilizzabile sui telefoni.

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Messaggi vocali più leggibili e Stato d’animo anche durante la registrazione

La settimana scorsa erano già emersi alcuni cambiamenti in arrivo sull’app, dalla nuova interfaccia della schermata iniziale a quella delle chat fissate, insieme ad alcune modifiche dedicate proprio ai messaggi vocali. L’ultima beta aggiunge altri tasselli a questa riprogettazione. Il primo riguarda un indicatore di avanzamento durante la riproduzione. Oggi l’app mostra soltanto la lunghezza totale del vocale, senza far capire a quale secondo o minuto si sia arrivati nell’ascolto. Con il nuovo layout la durata complessiva verrà spostata sotto la barra di avanzamento, sempre allineata a destra. Sul lato sinistro comparirà invece il contatore che segna il punto raggiunto, espresso in secondi e minuti. Un dettaglio piccolo, certo, ma che nei vocali più lunghi fa una certa differenza.

Il secondo fronte riguarda la funzione Stato d’animo, che al momento si può usare solo dopo aver terminato la registrazione. Già la beta precedente lasciava intuire che sarebbe diventata disponibile anche mentre si registra il messaggio vocale, e la nuova versione di Google Messaggi include ora questa possibilità, che è stato così possibile osservare più da vicino.

Il visualizzatore di foto e video cambia aspetto

Google sta mettendo mano anche al visualizzatore dei contenuti multimediali. Attualmente foto e video vengono mostrati in una sorta di scheda con gli angoli arrotondati, mentre in futuro il contenuto potrebbe occupare tutta la larghezza dello schermo, con un effetto decisamente più immersivo.

Le novità non si fermano qui e coinvolgono diversi elementi dell’interfaccia. La barra di avanzamento e i controlli usciranno dal video per collocarsi subito sotto di esso. Il pulsante Nano Banana lascerà il posto a un’altra icona, accompagnata da una scintilla che richiama una funzione basata sull’intelligenza artificiale. L’icona del messaggio verrà rimpiazzata da un simbolo di risposta, cioè una freccia rivolta verso sinistra. Le reazioni, infine, saranno raccolte all’interno di una pillola ovale e ne resteranno visibili tre invece delle quattro attuali.

Come scaricare l’app e provare le funzioni in anteprima

Per installare Google Messaggi su uno smartphone Android, oppure per controllare di avere già l’ultima release disponibile, basta passare dal Google Play Store. Dalla pagina dell’app è sufficiente toccare Installa se non è presente sul dispositivo, oppure Aggiorna se c’è una nuova versione pronta.

Chi invece vuole mettere le mani in anticipo sulle funzioni che arriveranno più avanti deve iscriversi al Programma Beta dell’applicazione. Se in quel momento il programma risulta al completo, resta comunque la strada dell’installazione manuale del relativo file APK.

Fonte: TecnoAndroid