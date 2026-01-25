Tim accoglie PosteMobile: parte la migrazione delle SIM verso la nuova rete

Dopo una lunga fase di preparazione, il passaggio dei clienti PosteMobile verso la rete Tim entra finalmente nel vivo. La data cerchiata in rosso è il 23 febbraio 2026, momento in cui inizierà la migrazione graduale delle SIM dell’operatore virtuale controllato da PostePay. Il processo non richiederà interventi diretti da parte degli utenti e non comporterà sostituzioni fisiche delle schede telefoniche, importante per ridurre al minimo i disagi. Anche le condizioni economiche delle offerte attive resteranno invariate, mantenendo canoni, soglie dati e servizi già sottoscritti.

Il trasferimento avverrà a scaglioni nell’arco di più mesi, replicando un modello già adottato in passato quando PosteMobile aveva cambiato infrastruttura di appoggio. Grazie allo status di Full MVNO, l’operatore dispone infatti di una gestione autonoma delle SIM che consente di effettuare lo spostamento tecnico senza operazioni manuali sui dispositivi dei clienti. Nonostante ciò, l’azienda ha messo in conto possibili casi particolari legati a differenze di copertura locale o compatibilità software, promettendo assistenza dedicata lungo tutta la fase di transizione. Restano esclusi dal passaggio automatico gli utenti che utilizzano ancora vecchie SIM attivate prima del 2014, che continueranno a operare sulla rete precedente salvo sostituzione della scheda.

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Tim, condizioni d’uso e prospettive future

Il cambio di rete non è obbligatorio per chi non intende proseguire con Tim. I clienti coinvolti hanno infatti la possibilità di recedere dal contratto senza penali né costi aggiuntivi oppure di richiedere la portabilità verso un altro operatore mantenendo il proprio numero. Nel primo caso è necessario presentare una richiesta formale di cessazione. Invece, con la portabilità il recesso avviene in modo automatico. Questa fase segna anche un passaggio importante nei rapporti industriali tra Tim e Poste Italiane, che negli ultimi anni hanno rafforzato la collaborazione fino a trasformarla in una vera alleanza societaria.

Per PosteMobile si tratta del quarto cambio di rete dalla nascita del marchio, un percorso che riflette l’evoluzione del settore e la continua ricerca di soluzioni più efficienti. Per Tim, invece, l’operazione rappresenta un’occasione per ampliare la base utenti indiretta e rafforzare il proprio ruolo come infrastruttura di riferimento. Nei prossimi mesi l’attenzione sarà puntata sulla qualità effettiva del servizio percepita dagli utenti migrati, un fattore che potrebbe influenzare la fiducia dei clienti e le future strategie commerciali delle due realtà coinvolte.