New York, test indipendenti sull’AI con oltre 80 scienziati

Lo Stato di New York ha deciso di non fidarsi più soltanto delle promesse delle aziende tecnologiche e avvierà dei test indipendenti sui modelli di intelligenza artificiale. Martedì 10 novembre 2026 la governatrice Kathy Hochul ha presentato il primo programma di verifica dell’AI gestito da uno Stato americano. L’iniziativa arriva in un momento in cui il governo federale lascia di fatto i cittadini in balia del settore. Al posto dell’autocontrollo affidato alle stesse società che sviluppano questi sistemi, saranno ricercatori esterni a controllare il loro lavoro.

La governatrice ha spiegato la scelta senza troppi giri di parole. In un comunicato ufficiale Hochul ha dichiarato che la posta in gioco è troppo alta per limitarsi a credere sulla parola alle aziende di intelligenza artificiale. È una presa di posizione netta, che sposta il baricentro della supervisione dalle imprese private a un’istituzione pubblica e scientifica.

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New York, test indipendenti sull’AI: chi si occuperà dei controlli e con quali strumenti

Il compito sarà affidato al New York Center for AI Responsibility and Research, il centro di ricerca con sede presso la Binghamton University. Non si tratta di un piccolo gruppo di lavoro, visto che al progetto parteciperanno oltre 80 scienziati dello Stato di New York. Un numero importante, che dà un’idea della portata dell’operazione.

Per svolgere le analisi i ricercatori potranno contare sulla potenza di calcolo di Empire AI, la partnership tra pubblico e privato dedicata all’intelligenza artificiale promossa dallo Stato e dal valore di circa 430 milioni di euro. Un’infrastruttura di questo tipo è indispensabile quando si tratta di mettere alla prova sistemi avanzati, che richiedono risorse computazionali notevoli anche solo per essere esaminati a fondo.

Secondo l’ufficio della governatrice, il centro avrà diversi obiettivi. Il primo è testare i sistemi di AI più evoluti, poi studiarne i rischi e infine fornire prove concrete in grado di orientare le decisioni dei funzionari pubblici. Accanto a questo lavoro di verifica ci sarà anche un filone più costruttivo, dedicato a capire come l’intelligenza artificiale possa essere impiegata in modo responsabile in ambiti delicati come la medicina e la scoperta scientifica.

Il limite del programma e il ruolo del RAISE Act

Il progetto ha però un punto debole piuttosto evidente. Il centro potrà analizzare soltanto ciò che le aziende scelgono di rendere pubblico, e questo significa che una parte del lavoro delle società resterà comunque fuori dal perimetro dei controlli. Un vincolo non da poco per chi punta a esercitare una vera supervisione indipendente.

Qui entra in gioco il RAISE Act, la legge firmata da Hochul lo scorso anno. Il provvedimento impone ai grandi sviluppatori di intelligenza artificiale di registrarsi presso lo Stato entro il 1° gennaio 2027. Da quella data le società saranno obbligate a pubblicare i propri quadri di riferimento sulla sicurezza e dei rapporti sulla trasparenza. Dovranno inoltre segnalare gli incidenti critici legati alla sicurezza entro 72 ore.

La normativa non riuscirà a coprire il vuoto relativo ai modelli non ancora rilasciati, che resteranno comunque al di fuori della portata dei ricercatori. Almeno costringerà le aziende a divulgare molte più informazioni rispetto a oggi, ampliando così il materiale su cui il centro della Binghamton University potrà lavorare.

Fonte: TecnoAndroid