Bob Lee di Cash App: condanna da 16 anni all’ergastolo per Momeni

Si è chiuso con una condanna da 16 anni all’ergastolo il capitolo giudiziario sull’omicidio di Bob Lee, il fondatore di Cash App ucciso a coltellate a San Francisco nel 2023. La pena è stata inflitta a Nima Momeni, il consulente tecnologico riconosciuto colpevole di omicidio di secondo grado ormai due anni fa, e porta la firma della giudice Alexandra Gordon della Corte Superiore di San Francisco.

Per arrivare alla sentenza vera e propria è servito parecchio tempo dopo il verdetto di colpevolezza. Nel frattempo la vicenda aveva già fatto molto rumore, non tanto per i dettagli del processo quanto per il modo in cui era stata raccontata nelle ore immediatamente successive al delitto, quando ancora nessuno sapeva chi fosse il responsabile.

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Chi era Bob Lee di Cash App

Il nome di Bob Lee forse non dice molto al grande pubblico, eppure il suo lavoro è passato tra le mani di milioni di persone. Da direttore tecnico di Square ha avuto un ruolo decisivo nello sviluppo di Cash App, la popolare app di pagamenti. Prima ancora era stato ingegnere in Google dal 2004 al 2010, partecipando alla nascita di Android, il sistema operativo che oggi gira sulla maggior parte degli smartphone.

Negli anni successivi Lee era diventato responsabile di prodotto di MobileCoin, società attiva nei pagamenti in criptovalute. Durante la pandemia di Covid aveva anche aiutato l’Organizzazione Mondiale della Sanità a lanciare la propria applicazione per dispositivi mobili. Un curriculum di tutto rispetto, insomma, che spiega perché la sua morte abbia scosso così tanto la Silicon Valley.

L’aggressione e le accuse lanciate sui social

Era aprile 2023 quando l’imprenditore venne trovato sanguinante sulla soglia di un edificio, in una strada deserta del centro di San Francisco. Era stato colpito al fianco e al cuore. Riuscì a chiamare il 911 da solo, ma morì poco dopo il trasporto in ospedale.

Prima ancora che venisse effettuato un arresto, alcune delle voci più rumorose del settore tecnologico si affrettarono a leggere l’accaduto secondo le proprie convinzioni. Elon Musk scrisse che molte persone di sua conoscenza erano state aggredite gravemente in città, lasciando intendere che anche quando gli aggressori vengono presi spesso tornano subito in libertà. L’investitore Jason Calacanis rincarò la dose definendo chi governava la città un gruppo di “folli incompetenti” e sostenendo che San Francisco stesse scivolando nel “caos totale”. In realtà la città ha un tasso di criminalità relativamente basso e negli ultimi quattro anni ha visto calare quello degli omicidi.

Il movente e la linea della difesa

Alla fine l’incompetenza dell’amministrazione e la violenza casuale non c’entravano nulla. Lee aveva una relazione con la sorella di Momeni e quella notte aveva fatto festa proprio con loro due. Secondo l’accusa, Momeni avrebbe ucciso il fondatore di Cash App dopo aver scoperto che quest’ultimo aveva presentato la sorella a degli spacciatori che avevano abusato di lei.

La difesa ha sempre sostenuto una versione diversa, parlando di legittima difesa: sarebbe stato Lee a scagliarsi contro Momeni con un coltello. Gli esami hanno rilevato nel corpo della vittima tracce di cocaina, ketamina e alcol.

La giudice ha respinto la richiesta di Momeni di celebrare un nuovo processo. I suoi avvocati hanno già fatto sapere di voler presentare appello.

Fonte: TecnoAndroid