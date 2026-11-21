Contro i deepfake e a favore di una maggiore trasparenza verso le famiglie, TikTok ha messo sul tavolo una serie di nuovi strumenti. Servono a riconoscere i contenuti generati con l’intelligenza artificiale, a scovare i video che sfruttano senza permesso il volto dei creator e a dare ai genitori informazioni più dettagliate su ciò che i figli fanno sull’app. Le novità sono state presentate il 19 novembre a Londra durante il Safety & Innovation Forum 2026, l’appuntamento che la piattaforma dedica alla sicurezza e al proprio futuro.

Uno strumento pubblico per riconoscere i contenuti creati con l’AI

La prima novità è uno strumento di verifica pubblico che permette di capire se un’immagine o un video siano stati realizzati o ritoccati con le funzionalità AI di TikTok. Si trova nel Centro per la trasparenza e funziona senza bisogno di avere un account, persino con contenuti scaricati da altre piattaforme. Il meccanismo va a cercare due elementi precisi, cioè le credenziali digitali C2PA e VeraDura, la filigrana invisibile sviluppata internamente dall’azienda. C’è però un limite da tenere presente. Il controllo vale soltanto per i contenuti nati con gli strumenti di TikTok, quindi l’assenza di questi indicatori non basta a garantire che un video sia davvero autentico.

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Rilevamento di somiglianza, la difesa contro i deepfake

Il secondo tassello si chiama Rilevamento di somiglianza ed è rivolto ai creator idonei e ai personaggi pubblici. L’obiettivo è aiutarli a individuare i contenuti prodotti con l’intelligenza artificiale che potrebbero usare la loro immagine senza autorizzazione, il terreno tipico dei deepfake. Per accedere serve prima una verifica dell’identità, affidata a un soggetto terzo. Superato questo passaggio, gli utenti ricevono notifiche, possono esaminare i video sospetti e segnalarli direttamente ai team di sicurezza. Il rilascio a livello globale avverrà in modo graduale.

“Per poter creare ed esplorare con sicurezza, le persone devono poter fidarsi di ciò che vedono ed essere certe che la propria immagine sia protetta”, ha spiegato Tom C. Varghese, responsabile delle politiche globali sull’intelligenza artificiale di TikTok.

Collegamento Famigliare si rinnova e arrivano le misure per le elezioni

Cambia volto anche il Collegamento Famigliare, la dashboard con cui i genitori seguono l’esperienza dei figli adolescenti. La nuova interfaccia mette in primo piano il tempo trascorso sull’app, l’uso notturno, le variazioni nel numero di follower, gli account bloccati e i contenuti pubblicati. Nei prossimi mesi sarà possibile vedere pure con quali account i ragazzi si scambiano messaggi, senza però accedere al testo delle conversazioni. “I genitori ci hanno richiesto informazioni approfondite, non solo semplici opzioni di controllo”, ha dichiarato Valiant Richey, responsabile globale per partnership, elezioni e integrità del mercato.

E non è l’unico fronte aperto. Insieme a esperti di salute mentale, TikTok sta lavorando a un sistema che avvisi le famiglie quando un adolescente cerca ripetutamente termini legati all’autolesionismo. È stata presentata poi una nuova Guida per gli educatori, mentre sul tema della verifica dell’età l’azienda ha fatto sapere di aver concluso i test tecnici sul Portafoglio europeo di identità digitale, senza però prevederne ancora l’adozione.

Spazio infine alle elezioni europee del 2027, con le contromisure contro disinformazione e interferenze politiche. Tra gennaio e settembre 2026 la piattaforma dichiara di aver smantellato 17 operazioni di influenza occulta in Europa, sei delle quali nel periodo elettorale in Ungheria. Tra i rischi emergenti Guy Bolton, responsabile del contrasto a queste attività, indica il ricorso all’intelligenza artificiale per costruire identità fittizie e diffondere campagne di manipolazione politica in un numero di lingue sempre più ampio.

Fonte: TecnoAndroid