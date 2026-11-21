La caduta di Babilonia è uno degli episodi più enigmatici dell’antichità, un passaggio della storia rimasto per lungo tempo avvolto nel mistero e difficile da fissare con precisione sulla linea del tempo. Adesso però gli scienziati hanno in mano la stima più affidabile mai ottenuta su quando questo crollo sia avvenuto davvero. E la chiave non è arrivata da un’iscrizione dimenticata o da un archivio riemerso dalla sabbia, ma da qualcosa di molto più semplice in apparenza: dei legni antichi.

Il risultato ha un peso notevole, perché fino a oggi chi si occupava della fine dell’antica Babilonia doveva muoversi su un terreno piuttosto scivoloso. Sapere che un evento è accaduto è una cosa. Riuscire a dire con buona approssimazione quando sia successo è tutt’altra faccenda, soprattutto quando si parla di civiltà così lontane da noi. Ed è proprio su questo secondo punto che la nuova ricerca prova a fare la differenza.

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Una data rimasta a lungo sfuggente

Collocare nel tempo il declino di una delle città più celebri del mondo antico non è mai stato un esercizio banale. Le tracce lasciate da un passato così remoto arrivano spesso a pezzi, incomplete o difficili da interpretare. Per questo la datazione della fine di Babilonia ha rappresentato a lungo un rompicapo, uno di quei nodi che la ricerca storica non era ancora riuscita a sciogliere del tutto.

Il fascino di Babilonia, d’altra parte, non ha bisogno di presentazioni. Il suo nome evoca da secoli grandezza, potere e una certa aura leggendaria. Proprio questa fama rende ancora più curioso il fatto che il momento esatto della sua caduta sia rimasto così sfocato. Un vuoto che ha alimentato domande e ipotesi, senza però offrire un punto fermo su cui costruire.

Ora quel punto fermo, o almeno qualcosa che gli si avvicina parecchio, sembra finalmente esserci. Non si tratta di una certezza assoluta scolpita nella pietra, ma della stima migliore che gli studiosi abbiano mai avuto a disposizione per inquadrare questo evento storico. Ed è già un bel passo avanti rispetto al passato.

Il contributo decisivo del legno

A rendere possibile questo progresso sono stati dei legni antichi, materiali che a prima vista potrebbero sembrare poco interessanti rispetto a statue, tavolette o monumenti. Eppure il legno, se analizzato con gli strumenti adatti, è in grado di restituire informazioni preziose sul periodo a cui appartiene. In altre parole conserva una sorta di memoria del tempo che può essere letta e interpretata dagli specialisti.

È proprio da questi reperti che gli scienziati sono riusciti a ricavare indicazioni utili per collocare la caduta di Babilonia in modo più preciso rispetto a quanto fatto finora. Un approccio che sposta l’attenzione dalle fonti più classiche a elementi materiali spesso trascurati, dimostrando quanto anche un frammento di legno possa raccontare una storia lunghissima.

Il valore della scoperta sta tutto qui. Per anni la fine dell’antica città è rimasta sospesa in una zona d’ombra, mentre oggi la ricerca può contare su un riferimento cronologico molto più solido. Grazie a quei legni antichi gli studiosi dispongono adesso della stima più affidabile finora ottenuta sul momento in cui Babilonia è caduta.

Fonte: TecnoAndroid