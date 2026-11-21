Il mercato dell’auto usata in Italia continua a muovere volumi molto importanti e supera nettamente quello del nuovo. A confermarlo sono gli ultimi dati statistici diffusi dall’ACI, l’Automobile Club d’Italia, nel suo bollettino mensile. I passaggi di proprietà delle autovetture, al netto delle minivolture, hanno raggiunto quota 284.708 unità. Significa che per ogni 100 vetture nuove vendute ne cambiano mano ben 213 di seconda mano. Comprare un’auto usata resta quindi per molti un modo intelligente e accessibile per risparmiare. Tra carrozzerie tirate a lucido e offerte che sembrano imperdibili, però, l’entusiasmo rischia di prendere il sopravvento e l’apparenza può trarre in inganno.

I problemi più subdoli dell’usato hanno un nome preciso, sono i cosiddetti vizi occulti. Si tratta di difetti che non emergono da un rapido esame visivo né da un breve giro di prova. Il ventaglio è ampio e va dalle manomissioni del contachilometri ai danni strutturali provocati da incidenti mai dichiarati dal venditore, fino alla mancanza di una manutenzione regolare.

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Come se non bastasse, ci sono anche le trappole burocratiche, come fermi amministrativi, ipoteche o una storia di importazione poco chiara. Per evitare brutte sorprese e guidare in tutta tranquillità diventa indispensabile guardare oltre l’estetica e controllare la reale cronologia del veicolo prima di firmare il contratto di compravendita.

Sinistri taciuti, flotte aziendali e importazioni poco trasparenti

Fra le insidie più frequenti nel mondo dell’usato spiccano i danni da incidente sistemati in modo approssimativo. Un urto violento può compromettere l’integrità del telaio, la taratura dei sistemi di sicurezza attivi oppure l’allineamento delle ruote. Il risultato è un consumo anomalo degli pneumatici e una stabilità su strada meno affidabile. Senza una tracciabilità storica chi compra rischia di mettersi al volante di un mezzo che magari è fragile proprio nella struttura.

C’è poi il capitolo della provenienza e dell’impiego precedente della vettura. Un’auto usata all’interno di flotte aziendali, come taxi o veicolo a noleggio, subisce un logorio molto diverso rispetto a quella appartenuta a un solo proprietario privato. Discorso a parte meritano le auto d’importazione, che possono celare passaggi di proprietà complicati oppure lo stato di perdita totale. All’estero questa etichetta viene assegnata quando le compagnie assicurative considerano la riparazione del veicolo non conveniente dal punto di vista economico.

Come funziona il Report CARFAX e cosa permette di scoprire

Per un acquisto consapevole non basta affidarsi alla buona fede o a un controllo superficiale. La strada per sciogliere i dubbi passa dall’analisi dei dati storici dell’auto. In questo ambito CARFAX si conferma il punto di riferimento globale per la trasparenza nel mercato delle vetture di seconda mano, grazie a un database che attinge a oltre 45 miliardi di record storici provenienti da più di 20 Paesi.

Basta inserire il numero di telaio, cioè il VIN, oppure la targa e il Report CARFAX ricostruisce in pratica la vita della macchina. Le informazioni verificate sono parecchie. Lo storico di incidenti e danni rivela se la vettura ha subito impatti gravi o una dichiarazione di perdita totale. La cronologia del chilometraggio permette di controllare la sequenza logica dei tagliandi e di tenersi alla larga dalle truffe del contachilometri scalato. L’uso e i passaggi di proprietà mostrano se il mezzo ha lavorato come taxi, auto a noleggio o aziendale. I dati di importazione e immatricolazione confermano la reale provenienza estera e la regolarità dei documenti. Lo stato amministrativo, infine, segnala eventuali vincoli, fermi o denunce di furto prima dell’acquisto.

Richiedere il report sulle auto usate prima di chiudere la trattativa offre un maggiore potere contrattuale sul prezzo e, ancora meglio, consente di rinunciare per tempo a un affare rischioso. La conoscenza rappresenta la garanzia migliore per viaggiare sicuri, ed è proprio per questo che il report storico va sempre affiancato a un controllo diretto del mezzo, a un test drive e a una verifica tecnica in officina, così da avere in mano più elementi possibili prima della decisione finale.

Fonte: TecnoAndroid