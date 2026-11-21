Il Black Friday di Amazon porta con sé un’occasione piuttosto ghiotta per chi gioca su console Sony, perché Stellar Blade per PS5 scende a 39,99 euro invece dei 59,99 euro richiesti normalmente. Si tratta dell’action firmato Shift Up, considerato uno dei titoli più apprezzati degli ultimi anni, che con questo ribasso diventa un acquisto molto più accessibile per chi non ha ancora avuto modo di vivere l’avventura di EVE.

Lo sconto riguarda nello specifico la versione fisica per PlayStation 5 del gioco pubblicato da Sony Interactive Entertainment, che rimarrà sotto la soglia dei 50 euro per tutta la durata dell’iniziativa, salvo cambi di prezzo o esaurimento delle scorte. L’offerta è prevista fino al 4 dicembre 2026 ma, come capita spesso in questo periodo dell’anno, costi e disponibilità possono variare anche prima che il Black Friday arrivi al termine. Chi ha già messo gli occhi sul titolo farebbe bene a non tirarla troppo per le lunghe.

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EVE e la battaglia per riprendersi la Terra

Al centro della storia di Stellar Blade c’è EVE, una combattente spedita sulla Terra con una missione precisa: liberare il pianeta dai Naytiba, creature mostruose che hanno costretto l’umanità ad abbandonare la propria casa. Il ritmo dell’avventura alterna momenti di esplorazione, sequenze narrative e scontri che chiedono precisione e un buon tempismo. Non basta premere tasti a caso, insomma. Il sistema di combattimento premia infatti chi impara a leggere gli attacchi degli avversari, a piazzare parate perfette e a sfruttare ogni apertura nelle difese nemiche.

A tutto questo si aggiunge una progressione che consente di sbloccare nuove abilità e allargare il ventaglio di mosse offensive a disposizione della protagonista. Man mano che la trama va avanti gli scontri diventano più articolati e stratificati, con un repertorio di tecniche che cresce insieme alla sfida. È proprio questo equilibrio tra crescita del personaggio e difficoltà dei combattimenti a rendere l’esperienza così riconoscibile all’interno del genere action.

Una direzione artistica curata e il supporto al DualSense

Il lavoro di Shift Up si fa notare anche sul piano visivo, grazie a una direzione artistica ricca di dettagli che mescola scenari postapocalittici, strutture futuristiche e creature dal design particolarmente elaborato. Nel corso del viaggio di EVE si attraversano ambientazioni diverse tra loro, si affrontano boss parecchio impegnativi e, un passo alla volta, si ricostruisce cosa sia successo davvero al pianeta. La scoperta graduale del passato della Terra accompagna il giocatore per tutta la durata della campagna, dando un senso più profondo alle battaglie.

Sulla console di casa Sony il gioco sfrutta poi le caratteristiche del controller DualSense, dal feedback aptico ai grilletti adattivi, per rendere gli scontri ancora più coinvolgenti e fisici. Ogni colpo e ogni parata trasmettono sensazioni diverse direttamente nelle mani di chi gioca. Per chi cerca un titolo costruito attorno al combattimento e alla crescita del proprio personaggio, la promozione di Amazon permette di portare a casa Stellar Blade per PS5 a un prezzo più basso rispetto a quello di riferimento, cioè 39,99 euro al posto di 59,99 euro, fino al 4 dicembre 2026.

Fonte: TecnoAndroid