Le cucine delle grandi città potrebbero inquinare più degli scarichi delle auto, almeno per quanto riguarda le emissioni dirette di particelle. È questa l’indicazione che arriva da uno studio condotto da un’équipe di ricerca britannica, secondo cui a Londra e Pechino i fornelli superano il traffico nel rilascio di particelle sottili nell’aria. Si tratta di un risultato che ha colto di sorpresa gli stessi scienziati e che mette in discussione un’idea piuttosto radicata, quella che vede nelle automobili l’unico vero nemico della qualità dell’aria urbana.

Nella percezione comune lo smog cittadino ha quasi sempre il volto di un tubo di scappamento in coda a un semaforo. Difficilmente il pensiero corre a una padella sul fuoco o al vapore che esce da una cappa. Eppure i dati raccolti dai ricercatori raccontano una storia più articolata, in cui l’attività quotidiana di preparare il cibo entra a pieno titolo nella partita dell’inquinamento atmosferico.

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Il confronto tra fornelli e traffico nelle metropoli

Il cuore della ricerca sta in un confronto diretto. Le cucine e i motori dei veicoli, spiegano gli autori, si contendono il ruolo di protagonisti quando si parla di particolato fine sospeso nell’aria delle grandi metropoli. Per capire quale delle due sorgenti pesasse di più, il gruppo britannico ha scelto di osservare la situazione dall’alto, affidandosi a strumenti installati su torri in tre città molto diverse tra loro come Londra, Pechino e Delhi.

La scelta di realtà così lontane per clima, abitudini alimentari e densità del traffico non è casuale. Mettere a confronto contesti differenti permette di verificare se un fenomeno sia legato a una singola città oppure se rappresenti una tendenza più ampia. E proprio da questo confronto è emerso il dato che ha spiazzato i ricercatori, cioè che nella capitale britannica e in quella cinese la cottura dei cibi supera le auto sul fronte delle emissioni dirette di particelle.

Detto in parole semplici, le minuscole particelle che finiscono nell’aria nel momento stesso in cui vengono prodotte arrivano in quantità maggiore dai fornelli che dalle marmitte. Un aspetto che fino a oggi era rimasto in secondo piano nel dibattito sulla qualità dell’aria, quasi sempre concentrato sui veicoli e sulle politiche per limitarne la circolazione.

Emissioni dirette e smog complessivo non sono la stessa cosa

C’è però un punto che merita attenzione e che lo stesso studio lascia aperto. Superare le auto nelle emissioni dirette non significa automaticamente essere la prima causa dello smog totale. La domanda su quanto le cucine incidano davvero sull’inquinamento complessivo delle città rimane infatti centrale, perché le particelle rilasciate immediatamente rappresentano soltanto una parte di ciò che si respira ogni giorno per strada.

Ecco perché la scoperta va letta con la giusta misura. Non si tratta di assolvere il traffico né di trasformare i ristoranti e le cucine domestiche nei nuovi colpevoli dell’aria sporca. Il valore della ricerca sta piuttosto nell’aver acceso i riflettori su una fonte di particolato spesso trascurata, che nelle metropoli osservate si rivela tutt’altro che marginale.

Fonte: TecnoAndroid