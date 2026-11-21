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Il Black Friday di Amazon porta con sé un ribasso piuttosto deciso sui CMF Buds Pro 2, gli auricolari wireless firmati CMF by Nothing che puntano su cancellazione attiva del rumore e su una serie di funzioni pensate per chi passa molte ore con la musica nelle orecchie. La versione rosa si trova ora a 36,95 euro invece di 62,50 euro, con un taglio del 40,9% che vale un risparmio complessivo di 25,55 euro. Per chi è a caccia di un paio di auricolari Bluetooth da abbinare allo smartphone nell’uso di tutti i giorni, il prezzo diventa parecchio interessante.
L’offerta riguarda nello specifico la colorazione rosa dei CMF Buds Pro 2, che mantiene il design riconoscibile del marchio e una custodia di ricarica con un sistema di controllo piuttosto particolare, di cui si parlerà più avanti. Gli auricolari funzionano sia con dispositivi Android sia con iOS e si possono configurare tramite l’applicazione Nothing X, che consente di intervenire su diverse impostazioni audio. La promozione è prevista fino al 30 novembre 2026, a meno di variazioni anticipate o dell’esaurimento delle scorte. Va tenuto presente che prezzi e disponibilità possono cambiare nel corso del periodo promozionale.
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Cancellazione del rumore fino a 50 dB e doppio driver
Sul fronte sonoro i CMF Buds Pro 2 si affidano a un sistema con doppio driver. C’è un’unità da 11 mm che si occupa delle basse frequenze e accanto un tweeter da 6 mm dedicato agli alti, così da separare il lavoro e restituire un suono più pulito su tutta la gamma. Gli auricolari supportano il codec LDAC, che permette la trasmissione wireless ad alta risoluzione sui dispositivi compatibili, e integrano anche un effetto audio spaziale studiato per rendere più avvolgente l’ascolto di brani, film e contenuti multimediali in generale.
Il pezzo forte però resta la cancellazione attiva del rumore ibrida, capace di arrivare fino a 50 dB. Il sistema è adattivo e attenua i suoni dell’ambiente circostante regolandosi in base al contesto, che si tratti di un vagone della metro affollato o di un ufficio rumoroso. A completare il quadro ci sono sei microfoni con tecnologia Clear Voice 2.0, progettati per migliorare la resa delle telefonate e limitare le interferenze provocate dai rumori di fondo. Un dettaglio non da poco per chi usa gli auricolari anche per lavoro o per lunghe chiamate in giro per la città.
Smart Dial, app Nothing X e autonomia
Tra gli elementi che distinguono questo modello spicca lo Smart Dial integrato nella custodia. Si tratta di una rotella personalizzabile che consente di alzare o abbassare il volume, gestire la riproduzione musicale e controllare altre funzioni senza dover tirare fuori il telefono dalla tasca. Una soluzione fisica e immediata, decisamente fuori dal comune in questa fascia di prezzo. L’app Nothing X entra in gioco per tutto il resto, dato che permette di modificare l’equalizzazione, assegnare i comandi e scegliere tra le varie modalità di riduzione del rumore a seconda delle proprie abitudini d’ascolto.
Capitolo autonomia. Il produttore dichiara fino a 43 ore di riproduzione complessiva sfruttando la custodia di ricarica, mentre la singola carica degli auricolari arriva a un massimo di 10 ore. Questi valori si riferiscono alle condizioni previste dai test ufficiali e con la cancellazione attiva del rumore disattivata. Controlli fisici, audio personalizzabile e ANC fanno dei CMF Buds Pro 2 una proposta da prendere in considerazione per chi vuole auricolari ricchi di funzioni senza spendere cifre elevate, e con lo sconto del Black Friday la colorazione rosa scende a 36,95 euro fino al 30 novembre 2026.
Fonte: TecnoAndroid