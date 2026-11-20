Una vulnerabilità critica nel modulo HTTP/2 di Apache HTTP Server può consentire a un attaccante, senza alcun bisogno di autenticarsi, di ottenere l’esecuzione di codice da remoto (RCE) sul server preso di mira. La Apache Software Foundation ha già corretto il problema, eppure una quota consistente di macchine resta vulnerabile e raggiungibile direttamente dalla rete pubblica. Non si parla quindi di un rischio soltanto teorico.

La falla è catalogata con il codice CVE 2026 119618. A individuarla sono stati due gruppi di ricerca: l’OSS Scanner di Anthropic e il team Vulnerability Research di Google Cloud. Dal punto di vista tecnico si tratta di una race condition nel modulo modhttp2. In parole semplici, più operazioni lavorano nello stesso momento sulle stesse risorse senza coordinarsi come dovrebbero. Quel disordine può finire per corrompere la memoria heap, cioè l’area che il programma usa per gestire i dati durante l’esecuzione.

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Le versioni coinvolte e cosa rischia chi gestisce un server

Chi riesce a sfruttare la vulnerabilità può eseguire codice con gli stessi privilegi del processo del web server. Le versioni interessate di Apache HTTP Server vanno dalla 2.4.55 alla 2.4.70. Il problema tocca anche il modulo modh2 distribuito separatamente, dalla versione 2.0.8 fino alla 2.0.42.

Nella descrizione ufficiale Apache parla di un’esecuzione concorrente che usa una risorsa condivisa senza una sincronizzazione corretta all’interno di modhttp2, nella funzione assignheaders(), con la possibilità di arrivare a un’esecuzione di codice da remoto. Detto in modo meno formale, il punto debole sta proprio nel modo in cui il modulo gestisce le intestazioni quando più richieste viaggiano in parallelo.

Per capire la portata della questione basta ricordare cos’è questo software. Apache HTTP Server è un programma gratuito e open source che riceve le richieste dei browser e restituisce pagine, immagini e tutti gli altri contenuti di un sito. È tra gli strumenti più diffusi in assoluto, tanto che secondo le stime fa funzionare all’incirca un sito web su cinque.

I ricercatori di Wiz, società specializzata nella sicurezza del cloud, spiegano che una sincronizzazione inadeguata tra thread che condividono risorse permette a un attaccante di provocare la corruzione dell’heap. Secondo la loro analisi, quel danno alla memoria può poi essere sfruttato per ottenere il controllo del server che ospita il servizio. A quel punto soggetti non autorizzati potrebbero lanciare comandi arbitrari con i privilegi del processo web.

Quanti server sono esposti e come muoversi adesso

I numeri raccolti da Wiz attraverso la propria telemetria danno un’idea della diffusione del problema. Il 64% degli ambienti cloud analizzati contiene risorse vulnerabili e circa la metà di questi ha istanze esposte pubblicamente su internet.

C’è però un elemento che ridimensiona in parte il quadro. Questi dati non tengono conto della configurazione dei singoli server, mentre per essere attaccabili serve che il protocollo HTTP/2 sia attivo. Di base l’opzione è disattivata. I ricercatori di watchTowr, azienda che si occupa di sicurezza informatica, hanno confermato questa condizione. Il loro consiglio ai tecnici è piuttosto diretto: installare subito la patch oppure disattivare h2 finché non sarà possibile aggiornare.

Wiz considera la gravità della falla critica, anche se per ora non esiste un punteggio ufficiale. La società afferma di non essere a conoscenza di exploit pubblici o di attacchi in corso che prendano di mira questa vulnerabilità, ma la situazione potrebbe cambiare a breve.

L’ultima versione di Apache HTTP Server porta con sé anche la correzione di altri due difetti. Il primo, identificato come CVE 2026 106023, è una dereferenziazione di puntatore nullo nel modulo modmd. Il secondo, CVE 2026 109163, riguarda invece una sovrascrittura di dati di bassa gravità in modvhost_alias.

Fonte: TecnoAndroid