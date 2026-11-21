Il matematico Levent Alpöge, che lavora per Anthropic, afferma di aver trovato una dimostrazione dell’ipotesi di Riemann con l’aiuto di Claude, il modello di intelligenza artificiale dell’azienda. Si tratta di uno dei problemi più celebri e difficili dell’intera matematica, quindi la notizia ha un peso enorme. Va però presa con la dovuta prudenza, perché per ora l’annuncio arriva soltanto dal ricercatore e la prova deve ancora passare attraverso una verifica indipendente. Anthropic come società non ha partecipato alla comunicazione e il Clay Mathematics Institute continua a considerare la questione irrisolta. Conviene quindi capire meglio di cosa si parla e quali sono, ad oggi, i punti fermi.

Che cos’è l’ipotesi di Riemann e perché conta così tanto

La congettura porta il nome di Bernhard Riemann, che la formulò nel 1859, e riguarda un tema tanto antico quanto affascinante, cioè il modo in cui i numeri primi si distribuiscono tra gli interi. Oggi i matematici sanno descrivere con buona precisione come cresce in media la quantità di primi man mano che si prendono in esame valori sempre più grandi. Il punto è che quell’andamento medio non racconta tutto. L’ipotesi entra proprio nel merito delle oscillazioni, ovvero di quanto la distribuzione reale si allontani da quella tendenza generale.

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Per farlo passa attraverso uno strumento preciso, la funzione zeta di Riemann. L’enunciato sostiene che tutti gli zeri non banali di questa funzione abbiano parte reale pari a un mezzo. Detta così può sembrare una questione molto tecnica e in effetti lo è, ma dietro quella formulazione si nasconde una delle chiavi per comprendere la struttura profonda dei numeri primi. Non stupisce allora che il Clay Mathematics Institute l’abbia inserita tra i sette problemi del Millennio, l’elenco delle sfide matematiche considerate più importanti e ancora aperte. Ed è proprio questo status a rendere l’annuncio di Alpöge così delicato, visto che una dimostrazione corretta segnerebbe un passaggio storico.

Il contributo di Claude e i dettagli dell’annuncio

Nel racconto del ricercatore il modello di Anthropic non è un semplice supporto marginale. Alpöge attribuisce infatti a Claude un ruolo attivo nello sviluppo dell’argomentazione e spiega di aver formalizzato la dimostrazione proprio insieme all’intelligenza artificiale. Un dettaglio non da poco, perché sposta l’attenzione sul modo in cui strumenti di questo tipo potrebbero affiancare i matematici nel lavoro di ricerca più avanzato.

C’è poi un ulteriore elemento che allarga la portata della notizia. Secondo Alpöge il metodo utilizzato si estenderebbe anche all’ipotesi di Riemann generalizzata, una versione più ampia della congettura originale. Anche questa affermazione, naturalmente, rientra in ciò che dovrà essere controllato da altri esperti prima di poter essere considerato acquisito.

Nel documento che accompagna l’annuncio il ricercatore aggiunge qualche retroscena. Racconta di aver informato Dario Amodei, amministratore delegato di Anthropic, e lascia intendere di aver atteso il debutto in Borsa della società prima di rendere pubblica la scoperta. Al momento, quindi, la situazione è questa: un matematico di Anthropic dichiara di aver dimostrato l’ipotesi di Riemann con il contributo di Claude, l’azienda non si è espressa ufficialmente e il Clay Mathematics Institute classifica ancora il problema come aperto, in attesa che la prova venga esaminata in modo indipendente.

Fonte: TecnoAndroid