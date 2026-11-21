Un gruppo di ricercatori cinesi è riuscito a risolvere con i supercomputer exascale un problema che fino a poco tempo fa sembrava alla portata dei soli computer quantistici. Il risultato è stato presentato alla conferenza SC26, appuntamento dedicato al calcolo ad alte prestazioni che si è tenuto questo mese a Chicago, e porta la firma di sette tra università, laboratori e centri di ricerca che hanno lavorato insieme al progetto. Il punto di partenza è una questione chimica piuttosto specifica ma tutt’altro che banale, cioè individuare le energie più basse e gli stati quantistici del nucleo formato da metallo, zolfo e ferro che si trova al centro dell’enzima capace di trasformare l’azoto atmosferico in ammoniaca.

Supercomputer exascale: perché il FeMoco era considerato un banco di prova quantistico

Il cuore della sfida stava nel calcolo dell’energia minima possibile, quella che in gergo si chiama stato fondamentale, del centro chimico dell’enzima. Questa porzione della molecola prende il nome di cofattore di ferro e molibdeno, abbreviato in FeMoco, e il suo legame con la nitrogenasi è noto da tempo. A renderla così ostica è la sua struttura, visto che ospita 113 elettroni distribuiti su 76 orbitali. Seguire tutte le combinazioni con cui quegli elettroni possono disporsi negli orbitali richiede una potenza di calcolo enorme.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Le possibili configurazioni erano talmente numerose da escludere un approccio a forza bruta, e gli algoritmi pensati per fornire delle stime finivano per restituire risultati poco precisi. Proprio per questo motivo il calcolo dell’energia dello stato fondamentale del FeMoco è diventato nel tempo un vero e proprio benchmark per misurare le prestazioni future del calcolo quantistico. Il modello con 113 elettroni e 76 orbitali era stato fissato come riferimento nel 2019.

I numeri del supercomputer LineShine e i 105 minuti di calcolo

Invece di aspettare macchine quantistiche abbastanza mature, il team cinese ha scelto di affrontare il problema con l’informatica classica, puntando tutto sulla potenza dei sistemi exascale. Il codice sviluppato per l’occasione è stato messo alla prova su 20.480 nodi del supercomputer LineShine e del China’s New Generation Intelligent Supercomputer, conosciuto anche con la sigla CNIS. Le prestazioni registrate sono state di 1,456 EFLOP/s in doppia precisione e di 5,626 EFLOP/s in precisione mista, valori che danno un’idea abbastanza chiara della mole di calcolo messa in campo.

C’è però un dettaglio interessante. Nonostante i test siano stati condotti su migliaia di nodi, alla fine la soluzione vera e propria è arrivata utilizzandone appena 1.280, con un tempo complessivo di 105 minuti. Ed è qui che il risultato assume un peso particolare, perché la durata dell’elaborazione conta quanto la scoperta in sé. Il benchmark del FeMoco, nella sua formulazione pensata per il calcolo quantistico, presuppone infatti che un computer quantistico tollerante ai guasti impieghi circa 8,5 ore per arrivare alla risposta. I sistemi classici usati dai ricercatori cinesi hanno quindi chiuso la partita in molto meno tempo rispetto a quanto previsto per le macchine quantistiche del futuro.

Non si tratta nemmeno del primo segnale in questa direzione. Già all’inizio di quest’anno altri ricercatori avevano dimostrato che le tecniche di calcolo classico potevano essere impiegate per determinare l’energia dello stato fondamentale del FeMoco, mettendo in dubbio l’idea che i computer classici fossero del tutto tagliati fuori da questo benchmark.

Fonte: TecnoAndroid