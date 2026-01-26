Threads dice addio al feed “pulito”: Meta porta la pubblicità sulla piattaforma

Era solo questione di tempo, e ora è ufficiale. Meta ha confermato che Threads inizierà a mostrare annunci pubblicitari a tutti gli utenti, segnando una svolta netta per il social nato come alternativa più leggera e meno invasiva rispetto alle piattaforme tradizionali. L’estensione globale della pubblicità partirà dalla settimana del 26 gennaio e chiude definitivamente la fase “sperimentale” avviata nel corso del 2025 in alcuni mercati selezionati. Threads entra così a pieno titolo nell’ecosistema commerciale di Meta, allineandosi a Facebook e Instagram anche sul fronte della monetizzazione.

Da esperimento a piattaforma matura

Threads è online da oltre due anni e mezzo e, almeno nella sua prima fase, aveva costruito parte del proprio fascino proprio sull’assenza di inserzioni. Un feed più lineare, meno rumoroso, che aveva attirato utenti stanchi della saturazione pubblicitaria di altri social. Con la crescita dell’utenza e la stabilizzazione della piattaforma, però, quella impostazione è diventata sempre meno sostenibile. Meta non ha mai nascosto che l’obiettivo fosse arrivare, prima o poi, a un modello economico completo. I test degli ultimi mesi erano il segnale più evidente che il passaggio alla pubblicità su larga scala fosse ormai imminente.

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Come funzioneranno gli annunci su Threads

Le inserzioni che inizieranno a comparire nel feed sfrutteranno la stessa infrastruttura pubblicitaria basata su intelligenza artificiale già utilizzata dal gruppo. In pratica, gli annunci saranno personalizzati in base agli interessi e al comportamento dell’utente, seguendo una logica ormai ben conosciuta da chi utilizza gli altri servizi Meta. Dal punto di vista dei formati, l’azienda parla di un approccio graduale. Sono previsti annunci con immagini, video, caroselli e promozioni di app o cataloghi, pensati per integrarsi nel flusso dei contenuti senza interrompere bruscamente l’esperienza di scorrimento. L’obiettivo dichiarato è evitare un impatto troppo aggressivo, almeno nella fase iniziale.

Cosa cambia davvero per gli utenti

Il cambiamento più evidente è simbolico: Threads perde uno dei suoi ultimi elementi distintivi. Il feed non sarà più completamente libero da pubblicità e, inevitabilmente, l’esperienza si avvicinerà a quella delle altre piattaforme social. Resta però da capire quanto saranno frequenti gli annunci e quanto riusciranno a mimetizzarsi tra i post. La differenza, come spesso accade, non la farà tanto la presenza della pubblicità quanto il suo peso complessivo e la qualità dell’integrazione.

Dal punto di vista strategico, la mossa è tutt’altro che sorprendente. Threads ha ormai superato la fase di lancio e si trova in una posizione di confronto diretto con X sul piano dell’engagement quotidiano. In questo scenario, rinunciare alla pubblicità avrebbe significato lasciare sul tavolo una fonte di ricavi enorme. Meta ha quindi scelto la strada più coerente con il proprio modello: prima costruire la base utenti, poi attivare la monetizzazione. Ora resta da vedere se Threads riuscirà a mantenere quell’equilibrio tra leggerezza e sostenibilità economica che ne aveva favorito la crescita iniziale.