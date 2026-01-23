Threads apre ufficialmente alla pubblicità con un lancio globale

Dopo una lunga fase di attesa, Threads entra in una nuova fase della sua vita. Meta ha confermato che, a partire dalla settimana del 26 gennaio, la pubblicità verrà mostrata a tutti gli utenti della piattaforma. Una svolta attesa, ma non per questo indolore, soprattutto per chi aveva scelto Threads proprio per la sua esperienza priva di annunci.

L’app è online da oltre due anni e mezzo e, fin dal debutto, aveva puntato su un feed essenziale e senza interruzioni commerciali. Nel corso del 2025 erano già comparsi i primi test in alcuni Paesi, segnali chiari di una direzione ormai tracciata. Ora quella fase sperimentale è conclusa e l’advertising diventa parte stabile dell’esperienza quotidiana.

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Come funzioneranno gli annunci su Threads

Meta ha chiarito che le inserzioni su Threads utilizzeranno lo stesso sistema pubblicitario basato su AI già ampiamente collaudato sulle altre piattaforme del gruppo. Il meccanismo è quello noto: annunci personalizzati in base agli interessi e alle interazioni dell’utente, con un livello di profilazione simile a quello già visto su Facebook e Instagram.

Durante la presentazione sono stati mostrati alcuni esempi dei formati previsti. Si parla di immagini, video, caroselli e annunci dedicati alle app e ai cataloghi Advantage+. L’obiettivo dichiarato è inserire la pubblicità nel feed in modo progressivo, senza alterare in maniera brusca lo scorrimento dei contenuti.

Cosa cambia per l’esperienza dell’app

Chi ha apprezzato Threads per la sua interfaccia pulita dovrà fare i conti con un cambiamento evidente. Il feed non sarà più completamente libero da annunci, anche se Meta promette un’integrazione graduale. Resta da capire quale sarà la frequenza reale delle inserzioni e quanto riusciranno a mimetizzarsi tra i post organici.

Dal punto di vista della piattaforma, l’introduzione della pubblicità rappresenta un passaggio quasi obbligato. Threads ha superato la fase di crescita iniziale e ora punta a una monetizzazione strutturata, allineandosi al modello economico del resto dell’ecosistema Meta.

La sensazione è che la direzione sia ormai definitiva. La vera partita si giocherà sull’equilibrio tra sostenibilità economica e qualità dell’esperienza, un tema che nei prossimi mesi diventerà centrale anche per gli utenti più affezionati.