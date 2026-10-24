Thermaltake EX Reverse ARGB al minimo storico su Amazon a 51 euro

Le ventole Thermaltake EX Reverse ARGB sono scese al minimo storico su Amazon, dove il kit viene proposto a 51,03 € contro un prezzo consigliato di 74,90 €. Lo sconto arriva fino al 32% e, guardando l’andamento dei prezzi sulla piattaforma, una cifra così bassa per questo prodotto non si era mai vista prima. Un’occasione che può far gola a chi sta pensando di rinnovare il raffreddamento del proprio PC senza mettere mano al portafoglio in modo eccessivo.

Facendo due conti il risparmio rispetto al listino è di 23,87 €, una somma che quando si parla di componenti per il case non passa certo inosservata. L’offerta riguarda un articolo venduto e spedito direttamente da Amazon, con la consegna prevista nel giro di pochi giorni. C’è poi la possibilità di effettuare il reso gratuito entro 14 giorni nel caso in cui l’acquisto non dovesse convincere, un dettaglio che rende la scelta decisamente più serena. Conviene però tenere a mente che i prezzi riportati si riferiscono al momento della stesura e possono cambiare anche rapidamente, come succede spesso con le promozioni online.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Pale invertite e aria che scorre al contrario

All’interno della confezione si trovano tre ventole con una particolarità che salta subito all’occhio, cioè le pale invertite. Questa impostazione permette all’aria di fluire dalla parte posteriore verso quella anteriore, l’esatto opposto di quanto accade con un modello costruito in maniera classica. Una scelta progettuale precisa, che dà a questo kit Thermaltake un carattere ben riconoscibile rispetto alle soluzioni più comuni.

Passando ai numeri, le EX Reverse ARGB sono in grado di generare un flusso d’aria di 94,95 CFM e una pressione statica di 2,54 mmH2O. Il tutto mantenendo la rumorosità a 32,8 dBA, un valore che punta chiaramente su un funzionamento silenzioso. Per chi passa molte ore davanti allo schermo, tra sessioni di gioco e lavoro, il rumore prodotto dal computer è un aspetto tutt’altro che secondario e qui il produttore sembra averci prestato parecchia attenzione.

Anche la parte meccanica è stata curata con un certo scrupolo. Ogni angolo delle ventole è infatti dotato di gommini antivibranti rotondi, pensati per smorzare le vibrazioni che inevitabilmente si generano durante la rotazione delle pale. Oltre a contenere questo fastidio, gli stessi gommini contribuiscono anche alla visibilità, un elemento da non sottovalutare per chi monta le ventole in un case con pannello trasparente e vuole che l’interno resti in bella vista.

Illuminazione ARGB da cucire su misura

Il capitolo estetico è affidato all’illuminazione RGB, completamente personalizzabile in base ai gusti di chi le installa. Si possono scegliere i colori e gli effetti luminosi preferiti, così da adattare le ventole allo stile del resto della configurazione e creare una postazione da gaming coerente anche dal punto di vista visivo. Un aspetto che per molti appassionati conta quasi quanto le prestazioni pure.

Le Thermaltake EX Reverse ARGB mettono quindi insieme flusso d’aria invertito, rumorosità contenuta e un sistema di luci regolabile secondo le proprie preferenze. Il kit da tre ventole resta disponibile su Amazon a 51,03 €, il prezzo più basso mai registrato sulla piattaforma per questo prodotto, con uno sconto del 32% rispetto ai 74,90 € del prezzo consigliato.

Fonte: TecnoAndroid