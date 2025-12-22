Thea Energy e la fusione nucleare guidata dal software

Nel mondo della ricerca sulla fusione nucleare, uno degli ostacoli più complessi non riguarda solo il comportamento del plasma, ma la difficoltà di costruire reattori con una precisione quasi assoluta. Anche minime imperfezioni nella disposizione dei magneti possono compromettere il confinamento del plasma, rendendo i progetti estremamente costosi e lenti da sviluppare. È proprio su questo punto che Thea Energy propone un cambio di paradigma, emerso da una recente analisi pubblicata da TechCrunch.

L’azienda parte da un presupposto semplice. Invece di inseguire la perfezione hardware, accettare l’inevitabilità dell’errore e compensarlo attraverso il controllo digitale. Il design sviluppato da Thea Energy, denominato Helios, si ispira agli stellarator tradizionali, ma ne rielabora l’architettura introducendo un approccio modulare. Al posto di pochi magneti di grandi dimensioni, costosi e difficili da realizzare, il sistema utilizza centinaia di magneti superconduttori identici, più piccoli e più economici. Ciò consente non solo di semplificare la produzione, ma anche di rendere il reattore più flessibile nel tempo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Il campo magnetico necessario a confinare il plasma non viene più “scolpito” una volta per tutte, ma modellato, accettando che singoli componenti possano non essere perfetti senza compromettere l’intero sistema.

Thea Energy, intelligenza artificiale e il percorso verso il reattore dimostrativo

Il cuore dell’approccio di Thea Energy risiede nel software e nell’uso avanzato dell’intelligenza artificiale. Ogni magnete può essere controllato individualmente, in modo simile ai pixel di un display, permettendo di correggere in tempo reale le imperfezioni del campo magnetico complessivo. L’azienda ha dichiarato di aver testato configurazioni con magneti volutamente difettosi o disallineati anche di oltre un centimetro, dimostrando che i sistemi di controllo, supportati da modelli di AI addestrati con tecniche di reinforcement learning, riescono comunque a mantenere la stabilità del plasma.

Tape approccio rende possibile un ritmo di sviluppo molto più rapido rispetto ai progetti tradizionali, tanto che Thea Energy afferma di aver modificato il design dei magneti decine di volte in pochi anni. Dal punto di vista energetico, le stime teoriche indicano che Helios potrebbe arrivare a produrre oltre un gigawatt di calore, convertibile in centinaia di megawatt di elettricità, con un fattore di capacità superiore a molte centrali convenzionali.

Ad ogni modo, la distanza tra teoria e applicazione resta rilevante. Il prossimo passaggio cruciale sarà la realizzazione di Eos, un reattore dimostrativo che dovrà verificare sul campo la validità di questo modello. L’accensione è prevista non prima del 2030 e rappresenterà un banco di prova decisivo, non solo per Thea Energy ma per l’intero settore. Se l’approccio basato su modularità, software e intelligenza artificiale dovesse funzionare, potrebbe aprire la strada a una fusione nucleare più accessibile, meno dipendente da perfezioni costruttive estreme e potenzialmente più vicina alla produzione commerciale di energia.