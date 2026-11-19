Sono trascorsi quasi 17 anni da quando George R.R. Martin ha iniziato a scrivere The Winds of Winter, il sesto capitolo delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, e il romanzo non ha ancora visto la luce. Si tratta di un primato decisamente poco invidiabile, che grava sull’autore ma pesa ancora di più su chi segue la saga da sempre e continua ad aspettare un seguito che sembra non arrivare mai. Con il passare del tempo i timori dei fan crescono e diventano sempre più concreti.

Al centro delle preoccupazioni c’è una domanda semplice e piuttosto scomoda. Quanto dovrà ancora durare questa attesa? Per molti lettori il ritardo non è più soltanto una questione di pazienza ma rischia di trasformarsi in qualcosa di più serio, cioè nell’eventualità che la storia resti senza un finale scritto dal suo creatore.

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I nodi cruciali che il sesto libro dovrà sciogliere

Il nuovo volume non avrà un compito facile. Sulle pagine di The Winds of Winter si concentrano infatti alcuni dei misteri più grandi lasciati in sospeso dai capitoli precedenti, questioni rimaste aperte che i lettori attendono di veder risolte da anni. Il romanzo dovrà fare i conti con resurrezioni, vendette e lotte di potere, tre elementi che da sempre rappresentano l’anima stessa della saga e che qui arriveranno a un punto di svolta.

Ogni filone narrativo porta con sé un carico di aspettative enorme. Le resurrezioni aprono interrogativi che toccano il destino di diversi personaggi, mentre le vendette rimaste in sospeso promettono conseguenze pesanti per chi le subirà. Poi ci sono le lotte per il potere, che nell’universo creato da Martin non sono mai un semplice sfondo ma il vero motore degli eventi. Tenere insieme tutti questi fili senza perdere coerenza è probabilmente una delle ragioni per cui la stesura procede con tanta lentezza.

Chi ha letto i volumi precedenti sa bene che lo scrittore non ama le soluzioni facili. Ogni risposta tende a generare nuove domande e ogni personaggio porta sulle spalle una storia stratificata, piena di conti in sospeso. Proprio questa complessità, che ha reso le Cronache così amate, oggi si traduce in una sfida narrativa gigantesca per il sesto capitolo.

A Dream of Spring sempre più lontano

Il ritardo di The Winds of Winter non riguarda soltanto il libro in sé. Ogni anno che passa senza una pubblicazione allontana inevitabilmente anche il settimo libro della serie, A Dream of Spring, che dovrebbe chiudere definitivamente il ciclo. Se il sesto volume è ancora in lavorazione dopo quasi 17 anni, è difficile per i lettori immaginare tempi rapidi per quello successivo.

Ed è qui che le paure si fanno più forti. L’idea che la saga possa rimanere incompleta non è più una semplice ipotesi da discutere tra appassionati ma un timore sempre più reale, alimentato da un’attesa che sembra non avere fine. La prospettiva di non vedere mai la conclusione della storia scritta da Martin è ciò che più agita la comunità di lettori.

Nel frattempo i fan continuano a interrogarsi sui misteri ancora irrisolti e su come il sesto romanzo potrà affrontarli. La strada verso la fine delle Cronache del ghiaccio e del fuoco passa necessariamente da The Winds of Winter, e finché quel libro non sarà completato anche la stesura di A Dream of Spring resterà ferma ai blocchi di partenza, sempre più lontana nel tempo.

Fonte: TecnoAndroid