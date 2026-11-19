Lo scontro tra Elon Musk e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è spostato su un palco pubblico, e i toni sono tutt’altro che diplomatici. Il fondatore di SpaceX ha accusato Zelensky di mentire sui presunti rallentamenti di Starshield in Ucraina, sostenendo che il leader di Kyiv starebbe in realtà provando a usare Starlink, il servizio satellitare pensato per il grande pubblico, per scopi militari. Le parole sono arrivate mercoledì durante il DealBook Summit organizzato dal New York Times, dove Musk ha cercato di spiegare la sua versione dei fatti dopo settimane di botta e risposta tra lui, Zelensky e il governo degli Stati Uniti.

Il punto di partenza, nella ricostruzione dell’imprenditore, è sempre lo stesso. Secondo Musk la linea è stata chiara fin dal primo giorno e riguarda la natura stessa della rete che SpaceX mette a disposizione dei consumatori. Una posizione che ha voluto ribadire senza troppi giri di parole, davanti a una platea abituata a confronti diretti con i grandi nomi della tecnologia e della finanza.

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Starlink civile e Starshield militare, la distinzione secondo Musk

Tutta la vicenda ruota attorno alla differenza tra due sistemi che, visti da fuori, possono sembrare quasi la stessa cosa. «Starlink è un sistema civile» ha spiegato Musk, aggiungendo che la rete non è stata concepita per essere impiegata in attacchi offensivi con droni che uccidono persone. Chi intende muoversi in quella direzione, ha proseguito, deve rivolgersi a Starshield, una piattaforma separata e controllata dal governo americano. Il messaggio che ha voluto far passare è piuttosto netto e cioè che non gli si deve chiedere, in quanto privato cittadino, di prendere decisioni su chi debba vivere o morire.

Musk ha poi insistito sullo stesso concetto con un’altra formulazione. Se l’obiettivo è condurre un’azione militare di tipo offensivo, ha detto, il canale giusto è Starshield, perché lì la decisione di colpire spetta al Dipartimento della Guerra e forse, in ultima istanza, al presidente degli Stati Uniti. Non a lui. In questa visione la responsabilità di un attacco letale deve ricadere su un’autorità pubblica e non sull’azienda che gestisce la costellazione di satelliti, e tantomeno sul suo proprietario.

È una linea di confine che il patron di SpaceX considera fondamentale. Da una parte un servizio commerciale, nato per offrire connettività. Dall’altra un’infrastruttura pensata per le esigenze di difesa e sottoposta al controllo diretto di Washington.

L’accusa a Zelensky durante l’intervista

Il momento più teso è arrivato quando l’intervistatore Andrew Ross Sorkin ha fatto notare che il presidente Volodymyr Zelensky parla esplicitamente di Starshield e sostiene che sia proprio quel sistema ad aver subito un rallentamento. La replica di Musk è stata immediata. «È falso» ha risposto, aggiungendo che il leader ucraino «non è sempre sincero».

Sorkin a quel punto ha provato a mettere a fuoco la questione chiedendo se, quando Zelensky parla di usare Starshield, in realtà non lo stia usando affatto oppure stia mentendo. Musk non ha lasciato spazio a interpretazioni. «Sta mentendo» ha detto, spiegando che quello che il presidente ucraino sta realmente affermando è la volontà di usare Starlink per operazioni militari offensive.

Secondo la ricostruzione dell’imprenditore, dunque, i rallentamenti denunciati da Kyiv non riguarderebbero la rete gestita dal governo americano ma il servizio civile di SpaceX, che Zelensky vorrebbe impiegare per scopi bellici. Una lettura che Musk ha difeso davanti al pubblico del DealBook Summit, rimarcando ancora una volta che le decisioni sull’uso della forza letale devono restare nelle mani del Dipartimento della Guerra e del presidente degli Stati Uniti.

Fonte: TecnoAndroid