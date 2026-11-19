Microsoft è la prima azienda ad aver annunciato ufficialmente l’utilizzo di EMIB, la soluzione di packaging avanzato sviluppata da Intel Foundry, per realizzare i chip proprietari destinati all’infrastruttura Azure. L’intesa tra le due società però va oltre, perché si accompagna a un accordo pluriennale che assicura al colosso di Redmond una fornitura stabile di processori Xeon, compresa la piattaforma di nuova generazione Diamond Rapids.

Il nome EMIB sta per embedded multi die interconnect bridge, in pratica un ponte di interconnessione integrato che permette di collegare più die all’interno dello stesso package. Per Microsoft questa tecnologia diventerà un elemento chiave nella creazione del proprio silicio, quello progettato internamente per far crescere il cloud e i servizi legati all’intelligenza artificiale.

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Perché Microsoft ha scelto il packaging di Intel

Dietro la decisione c’è una situazione di mercato piuttosto tesa. La domanda generata dall’AI ha messo sotto enorme pressione i fornitori di packaging avanzato, a partire da TSMC, e gli hyperscaler insieme ai grandi provider cloud stanno correndo per assicurarsi più capacità produttiva. Finora la tecnologia CoWoS di TSMC è stata la scelta di riferimento, ma con l’offerta sempre più stretta clienti come Microsoft hanno iniziato a cercare alternative altrove.

Naga Chandrasekaran, vicepresidente esecutivo, Chief Technology and Operations Officer e responsabile di Intel Foundry, ha spiegato che le due aziende condividono una visione chiara su dove si stia dirigendo l’infrastruttura per l’AI, cioè verso sistemi sempre più complessi progettati attraverso l’ottimizzazione congiunta di silicio, packaging, calcolo, memoria e software. Secondo il dirigente, sfruttando EMIB per far crescere le future generazioni di Azure, Intel e Microsoft potranno unire la flessibilità dell’integrazione eterogenea alla scala produttiva richiesta dall’era dell’intelligenza artificiale, offrendo ai clienti nuovi livelli di prestazioni e di convenienza economica.

La tecnologia EMIB presenta diversi vantaggi rispetto a CoWoS e le rese produttive stanno migliorando. Conquistare un cliente di questo peso rafforza la fiducia nelle tecnologie di Intel Foundry, anche se i dettagli sul chip non sono ancora stati svelati. Si sa soltanto che sarà pensato per espandere il cloud Azure e l’infrastruttura dedicata all’AI.

L’accordo pluriennale sugli Xeon e il ruolo di CXL

Accanto all’annuncio sul packaging, Microsoft ha firmato con Intel un accordo a lungo termine per garantirsi capacità di fornitura dei processori Xeon. L’intesa include la futura piattaforma Diamond Rapids e allarga la collaborazione lungo tutta la roadmap di Azure e sui sistemi hardware basati su chip Intel.

Nell’ambito di questo patto le due aziende lavoreranno anche su CXL, ovvero Compute Express Link, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza della memoria e introdurre innovazioni a livello di sistema in tutto l’ecosistema Azure. I benefici annunciati sono concreti. Le macchine virtuali Azure della serie M v4, grazie alla memoria CXL e alla modalità Intel Flat Memory dei processori Xeon 6, offrono fino a 2,3 volte prestazioni superiori e una maggiore flessibilità nella gestione della memoria per i carichi di lavoro più impegnativi. Le prime macchine virtuali nel cloud con supporto a Intel QuickAssist Technology permettono invece backup SQL fino a 2,5 volte più rapidi, con un guadagno anche sul fronte dell’affidabilità. C’è poi la sicurezza, perché con Intel Trust Domain Extensions la memoria delle macchine virtuali e lo stato dei registri della CPU vengono cifrati quando le VM riservate si spostano da un host all’altro.

Unendo il packaging EMIB a un impegno di lungo periodo sulla fornitura di Xeon, Intel e Microsoft puntano ad allineare tecnologia di processo, architettura di sistema e ottimizzazione software per ottenere prestazioni, efficienza della memoria e sicurezza su larga scala, rafforzando la posizione competitiva di Azure mentre la domanda di infrastrutture per l’AI continua a crescere.

Saurabh Dighe, vicepresidente di Azure System and Architecture in Microsoft, ha sottolineato che i clienti hanno bisogno di infrastrutture costruite attorno ai carichi di lavoro per loro più importanti. La collaborazione di lunga data con Intel, ha aggiunto, mette insieme packaging avanzato, calcolo personalizzato, memoria e sicurezza per sostenere l’evoluzione di Azure, collegando l’ingegneria del silicio a quella dei sistemi per rispondere alla domanda crescente di potenza di calcolo per cloud e AI.

Fonte: TecnoAndroid