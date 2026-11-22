Il primo DLC di The Outer Worlds 2 arriverà il 2 dicembre e si chiama Side Effects Guaranteed. Si tratta del primo capitolo di un’espansione divisa in due parti, pensata per allargare l’esperienza del gioco con una storia inedita, nuove armi e una regione tutta da esplorare. Il punto di partenza è classico ma efficace. L’equipaggio riceve un segnale di soccorso da una nave alla deriva e da lì si ritrova coinvolto in una vicenda che intreccia un villaggio abbandonato, una lotta di potere per il futuro dell’organizzazione criminale Sub Rosa e il destino di una squadra sottoposta a un trattamento che porterà tutti a morire di morte cellulare esplosiva. A essere precisi somiglia più a una liquefazione che a un’esplosione, ma il risultato finale non cambia granché.

La trama promette parecchi dilemmi morali e conseguenze di ogni dimensione, grandi o piccole che siano. Ed è proprio questo l’elemento che lega il primo capitolo al secondo, perché qualunque scelta venga fatta su Sub Rosa o sulle entità che popolano la nuova area avrà degli effetti. Effetti collaterali, appunto, come suggerisce il titolo stesso dell’espansione.

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Cinque nuove armi per il Comandante del Direttorato Terrestre

Un Comandante del Direttorato Terrestre non può mai restare senza qualcosa da impugnare, e Side Effects Guaranteed aggiunge all’arsenale cinque nuove armi. La più curiosa è probabilmente l’Immobilizzatore, una sorta di pistola che annulla la gravità attorno al bersaglio e lo fa fluttuare a mezz’aria. A quel punto basta passare a un’altra arma e finirlo con calma. Funziona molto bene in coppia con le granate per esplosioni antigravità oppure con il dispositivo di dilatazione tattica del tempo, che rallenta l’azione e aiuta a piazzare colpi critici.

Poi c’è il 1/6 Resolver, che fa sì che ogni sesto proiettile sparato infligga danni maggiori. Con una build ben costruita non sarà nemmeno necessario svuotare il caricatore per arrivare al colpo potenziato. Completano il pacchetto un’arma che fa male soprattutto ai mostri, una speciale mazza da Tossball e un nuovo fucile al plasma pensato per scatenarsi senza troppi pensieri.

Livello massimo a 36, la Valle di Elisio e un personaggio pronto all’uso

Le armi però sono solo una parte delle novità. L’espansione porta il livello massimo fino a 36 e introduce nuovi vantaggi, nuovi difetti e una stazione radio di Sub Rosa con 20 canzoni inedite. Soprattutto arriva la Valle di Elisio, una regione completamente nuova da esplorare con missioni dedicate e attrezzature specifiche per attraversarla.

Gli eventi del DLC si attivano poco prima del punto di non ritorno della campagna principale, ma esiste anche una scorciatoia per chi preferisce buttarsi subito nell’azione. Avviando una nuova partita dal menu principale comparirà un’opzione per far partire direttamente Side Effects Guaranteed. In questo caso viene caricato un personaggio già impostato al livello 27, a cui assegnare punti abilità e vantaggi secondo il proprio stile di gioco.

Chi invece non è soddisfatto della propria creazione potrà rimediare grazie a un aggiornamento gratuito in uscita in contemporanea con il DLC e disponibile per tutti i giocatori. La novità più importante è la possibilità di reimpostare il personaggio in qualsiasi momento. A questo si aggiunge una nuova voce tra le opzioni di gioco personalizzate, che permette di modificare quanti punti abilità si ottengono a ogni livello. Si può cercare un equilibrio ragionato oppure esagerare e trasformare il proprio Comandante in una specie di semidio del Direttorato Terrestre.

Il secondo capitolo dell’espansione di The Outer Worlds 2 è atteso per la primavera del 2027. Side Effects Guaranteed sarà invece disponibile dal 2 dicembre e potrà essere ottenuto anche tramite la Premium Edition o il Premium Edition Upgrade del gioco.

Fonte: TecnoAndroid