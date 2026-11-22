Lo sviluppo di Stellar Blade: Blood Rain ha ora un motto preciso, «fatto a mano dall’inizio alla fine», e non è nato per caso. Arriva dopo le polemiche esplose attorno al videoclip musicale del gioco, accusato dai fan di ricorrere all’intelligenza artificiale. A spiegare il significato di questa linea è stato Kim Hyung Tae, amministratore delegato di Shift Up, che ha chiarito quale ruolo abbiano davvero questi strumenti nella lavorazione del seguito.

Per capire da dove venga questa presa di posizione bisogna tornare un attimo indietro. In un primo momento il dirigente aveva difeso il filmato promozionale sottolineando che la protagonista era stata realizzata interamente da sviluppatori in carne e ossa. Una replica che però non era bastata a calmare la community, che aveva continuato a contestare l’uso dell’IA nel video. Ed è proprio da quella reazione che lo studio coreano ha tratto il principio oggi descritto da Kim.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Davanti alle proteste il team aveva assicurato di prendere sul serio le preoccupazioni dei giocatori. Nella stessa occasione, tuttavia, aveva anche ammesso il peso crescente dell’intelligenza artificiale nel settore, riconoscendole un’influenza significativa sul lavoro degli studi e sui loro processi produttivi. Una posizione un po’ a metà strada, che lasciava intendere come la questione non potesse essere risolta con un semplice sì o no.

Dove entra l’IA nella lavorazione di Stellar Blade: Blood Rain

Nel caso del nuovo capitolo la tecnologia trova spazio soprattutto nelle fasi intermedie della produzione. Kim cita alcuni esempi molto concreti: l’aggiunta di effetti di usura alle texture, la riduzione dei poligoni per far girare meglio il gioco, le prove sull’illuminazione e una serie di attività di tipo organizzativo. Sono questi gli impieghi pratici con cui il responsabile di Shift Up descrive il modo in cui gli algoritmi si inseriscono nel lavoro quotidiano della squadra.

Il passaggio decisivo però arriva dopo. Alla fine del processo sono gli sviluppatori a mettere le mani sul materiale, rifinendolo per dare al risultato un’identità riconoscibile e ben distinta dai progetti generati in modo integrale da una macchina. Il traguardo dichiarato, insomma, è la qualità finale. Secondo Kim questi strumenti devono aiutare a raggiungere un livello che altrimenti sarebbe difficile da toccare, non servire a comprimere i tempi per arrivare sugli scaffali più in fretta.

Il rischio slop e l’impossibilità di farne a meno

Su questo punto il numero uno dello studio è piuttosto netto. Kim critica apertamente un approccio tutto concentrato su efficienza e produttività, perché quando sono questi gli obiettivi a guidare l’impiego dell’IA il pericolo è finire nel calderone dei prodotti che il pubblico liquida come «slop». Si tratta del termine dispregiativo usato per indicare contenuti generati artificialmente e percepiti come scadenti, un’etichetta che nessuno studio vorrebbe vedersi appiccicata addosso.

Allo stesso tempo il dirigente non crede che sia realistico immaginare uno sviluppo completamente privo di questa tecnologia. Per motivare la sua posizione richiama una serie di attività che vanno dal controllo qualità fino alla ricerca e alla correzione degli errori nel codice. Ambiti nei quali, secondo Kim, l’intelligenza artificiale è già impiegata durante la produzione dei videogiochi.

Fonte: TecnoAndroid