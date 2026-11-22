Non tutti i motori a benzina lavorano allo stesso modo, anche se pistoni e carburante sono gli stessi. La gran parte delle auto si affida al ciclo Otto, il processo di combustione che muove le automobili da oltre un secolo, ma alcuni costruttori hanno scelto strade alternative come il ciclo Atkinson e il ciclo Miller. L’obiettivo cambia di volta in volta: migliorare l’efficienza, tagliare i consumi oppure ricavare più lavoro utile da ogni goccia di benzina. Tutti e tre condividono la stessa base a quattro tempi e la differenza sta nel modo in cui gestiscono l’aspirazione, la compressione e l’espansione dei gas dentro i cilindri.

Il ciclo Otto, la base di quasi tutti i motori tradizionali

Il nome arriva dall’ingegnere tedesco Nikolaus Otto, che mise a punto il motore a quattro tempi nel XIX secolo. Il funzionamento è quello che molti hanno studiato a scuola: aspirazione, compressione, scoppio e scarico. Il pistone scende e richiama aria nel cilindro, poi risale e comprime la miscela, che viene accesa dalla candela verso la fine della corsa. La combustione spinge di nuovo il pistone verso il basso, l’albero motore gira e nasce la potenza. A quel punto si apre la valvola di scarico e i gas esausti escono.

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Quello che lo distingue dagli altri due è un dettaglio preciso. Nel modello termodinamico ideale i rapporti di compressione ed espansione sono praticamente uguali. Nei motori veri la fasatura delle valvole e altri fattori modificano un po’ i valori effettivi, ma il principio non cambia. Il risultato è un buon equilibrio tra potenza, reattività ed efficienza, con un’erogazione prevedibile e senza componenti troppo complessi. Per questo lo si trova ovunque, dalle piccole citycar alle sportive, come il V6 dell’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. La Porsche 911 997 è stata invece la prima auto di serie con motore a ciclo Otto e turbocompressori con turbina a geometria variabile.

Atkinson, meno potenza ma più efficienza

Il ciclo Atkinson ragiona in modo diverso. Non punta a spremere il massimo da ogni combustione ma a sfruttare meglio l’energia del carburante bruciato. L’ingegnere britannico James Atkinson lo brevettò nel 1882 con un complicato sistema meccanico che rendeva la corsa di espansione più lunga di quella di compressione. Così i gas spingevano il pistone più a lungo prima di finire nello scarico.

Oggi lo stesso effetto si ottiene con la fasatura variabile delle valvole. La valvola di aspirazione resta aperta più a lungo rispetto a un Otto convenzionale e quando il pistone comincia a risalire una parte della miscela torna nel collettore. Il rapporto di compressione effettivo cala mentre quello di espansione resta alto. Ne guadagna l’efficienza termica, però entra meno aria e la potenza a parità di cilindrata si riduce. Ecco perché questa soluzione è molto diffusa sui veicoli ibridi. Toyota e Honda la usano in molti powertrain, con il motore elettrico che compensa la scarsa coppia ai bassi regimi. La Toyota RAV4, per esempio, sfrutta un ciclo Atkinson Miller.

Miller, il compromesso con l’aiuto del turbo

Il ciclo Miller è un parente stretto dell’Atkinson moderno, con una differenza importante. Nasce per migliorare l’efficienza ma usa l’induzione forzata per non perdere potenza. Lo brevettò nel 1957 l’ingegnere americano Ralph Miller. Anche qui la fasatura delle valvole di aspirazione abbassa la compressione effettiva e mantiene alta l’espansione, così meno energia si disperde nello scarico. Il problema è che nel cilindro resta meno aria ed è lì che intervengono un compressore volumetrico o un turbocompressore. La chiusura della valvola può essere anticipata o ritardata a seconda del progetto, e in entrambi i casi la compressione effettiva si riduce.

Tra gli esempi attuali ci sono la Volkswagen T Roc Hybrid con il suo 1.5 e il tre cilindri 1.5 della Nissan Qashqai. Una delle applicazioni più note resta però il V6 da 2,3 litri KJ ZEM della Mazda Millenia, abbinato a un compressore volumetrico di tipo Lysholm per non rinunciare alle prestazioni tipiche di un sei cilindri. Il confine tra Atkinson e Miller non è sempre netto, perché le strategie di fasatura possono somigliarsi e alcuni costruttori usano i nomi in modo diverso. La presenza della sovralimentazione aiuta a distinguerli, ma conta più il progetto reale del motore che l’etichetta.

Fonte: TecnoAndroid